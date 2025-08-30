Notícias

Erro da classe média pode comprometer planos de aposentadoria

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
As expectativas de vida no Brasil estão em torno dos 75 anos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isso é uma boa notícia, mas também traz desafios. Muita gente acaba se preocupando com a aposentadoria porque, na hora de gastar, pode acabar se esquecendo de economizar.

Sabe como é, né? Às vezes, gastamos sem pensar e o futuro fica um pouco nebuloso. Mas tem jeito de evitar que isso se torne um problema. Vamos falar sobre alguns pontos que podem ajudar a garantir uma aposentadoria tranquila.

O que pode comprometer o futuro

A vida financeira de cada um varia bastante. Algumas pessoas enfrentam dificuldades para poupar, seja pela falta de conhecimento sobre finanças ou pela tentação de gastar com coisas desnecessárias. É fácil se deixar levar por impulsos, especialmente quando as compras podem ser parceladas. Mas essa prática pode se tornar um erro sério, dificultando a capacidade de guardar dinheiro para o futuro.

E, conforme o tempo passa, as necessidades podem mudar. Com o avanço da idade, problemas de saúde aparecem e gastos com medicamentos e consultas médicas podem aumentar. Isso torna ainda mais complicado o ato de poupar, impactando diretamente a aposentadoria. Para muitos, a contribuição feita ao INSS pode resultar em uma aposentadoria bem abaixo do esperado, chegando a ser apenas um salário mínimo.

Infelizmente, como aponta o Ministério da Previdência, a falta de recursos pode afetar a vida de muitos aposentados. Um dado interessante é que, segundo o IBGE, apenas 1% das pessoas aposentadas não precisam de ajuda financeira externa. Isso mostra que cuidar do próprio bolso é essencial. Focar nos gastos essenciais, como alimentação, saúde e higiene, é uma maneira de garantir que, no futuro, não faltem recursos.

Então, é fundamental não apenas poupar, mas também rever as atitudes que levam a esse comportamento. Começar a planejar a aposentadoria desde cedo, mesmo que seja com pequenas quantias, pode ser a chave para um descanso merecido na velhice. Cada real guardado agora conta muito lá na frente.

