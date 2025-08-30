Renault reduz preço do Duster Intense Plus 2026 em R$ 33,9 mil

O Renault Duster Intense Plus é uma opção muito interessante para quem busca um SUV estiloso e funcional, especialmente para o público de pessoas com deficiência (PcD). A marca trouxe este modelo com algumas condições especiais bem bacanas. Ele está disponível por meio do programa de vendas diretas, com validade até 31 de agosto. Bacana, né?

Essa versão de entrada já vem equipada com câmbio automático, o que faz a diferença na hora de dirigir, principalmente em cidades com bastante trânsito. E tem mais: a isenção total do IPI e ainda um bônus da fábrica deixam o preço lá embaixo! Mas atenção: após a compra, o SUV só pode ser vendido novamente em um prazo de 24 meses, ok?

Do ponto de vista financeiro, a versão Intense 1.6 CVT sai por R$ 150.490 para o público geral. Agora, se você é PcD e pode aproveitar a isenção, o preço cai para R$ 116.573. Uau! Isso representa uma economia de R$ 33.917. Esses valores estão confirmados pelo portal Fipe Carros e pelo site oficial da Renault, mas vale lembrar que podem variar de acordo com a região.

Quando você dá uma passada na concessionária, é super fácil tirar dúvidas sobre quais condições de saúde permitem aproveitar o benefício. Além disso, eles ajudam com toda a parte burocrática da compra, desde a documentação até opções de financiamento voltadas especialmente para o público PcD.

### O que o Duster Intense Plus oferece?

Sob o capô, o Renault Duster Intense Plus conta com um motor 1.6 de 16 válvulas, entregando até 120 cv a 5.500 rpm. Aquele torque gostoso de 16,2 kgf.m a 4.000 rpm faz a animação no volante. A transmissão automática de 6 marchas garante uma dirigibilidade suave, perfeita para encarar tanto o asfalto da cidade quanto aqueles passeios de fim de semana.

Mas e os números de vendas? Segundo a Fenabrave, o Duster fez apenas 10.451 emplacamentos, bem abaixo de alguns concorrentes. O Volkswagen T-Cross dominou, com 53.554 unidades vendidas, enquanto o Hyundai Creta ficou em segundo, com 39.038 emplacamentos. A luta é acirrada!

### Conforto e tecnologia

O que não falta no Duster Intense Plus é tecnologia. Ele vem equipado com uma central multimídia de 8″ que tem suporte para Apple CarPlay e Android Auto. Além disso, cintos de segurança de três pontos, seis airbags (frontais, laterais e de cortina), desembaçador traseiro, chave tipo canivete, ar-condicionado automático e sensor de estacionamento traseiro tornam a experiência ao volante ainda mais completinha.

Independente do que você procura em um carro, o Duster Intense Plus combina conforto e praticidade. É interessante para quem busca um SUV que realmente faça jus ao que prometem, e o melhor: com condições especiais para quem precisa. Ah, e não esqueça de testar aquele espaço no porta-malas quando for visitar a concessionária!