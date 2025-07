Hyundai Ioniq 9 é lançado na Austrália com design moderno

O Hyundai Ioniq 9 Calligraphy chegou à Austrália e promete ser uma verdadeira estrela entre os SUVs elétricos. Este modelo não só é o maior da Hyundai até agora, como também é o mais caro, com preços que começam em aproximadamente R$ 380 mil para a versão de sete lugares e vão até cerca de R$ 384 mil para a versão com seis assentos, equipadas com cadeiras de capitão super confortáveis.

O espaço interno é impressionante, rivalizando com o Zeekr 009, um concorrente chinês que, apesar de ser um pouquinho maior, tem um preço bem mais alto. Enquanto o Ioniq 9 chama a atenção pelo design futurista e limpo, o Mercedes-Benz EQS SUV entra na briga em termos de preço, mas aqui a proposta de conforto e tecnologia é o que mais conta.

Visualmente, o Ioniq 9 é de tirar o fôlego. Com 5,06 metros de comprimento, 1,98 m de largura e uma altura de 1,79 m, ele é um verdadeiro gigante. O conceito de design é moderno, com muitos LEDs e rodas de 21 polegadas que não só dão charme, mas também ajudam a isolar o ruído da estrada. A parte de trás até lembra uma perua antiga da Volvo, com aquele acabamento que parece ter saído de um filme de ficção científica.

Ao entrar, o luxo é palpável: os bancos de couro Nappa são um convite ao conforto, com ajustes elétricos em 16 posições e opções de ventilação e aquecimento para os assentos da frente e da segunda fileira. Ah, e não podemos esquecer do teto solar panorâmico, que deixa tudo mais arejado.

A tecnologia nesse SUV também é de ponta. Com uma central multimídia de 12,3″ e um painel digital do mesmo tamanho, os números falam por si só. Para os amantes de música, o sistema de som da Bose com 14 alto-falantes traz uma experiência sonora incrível. E quem dirige muito em estrada sabe como um head-up display faz a diferença, permitindo que você fique de olho na estrada sem tirar os olhos do caminho.

Sob o capô, o Ioniq 9 não decepciona: equipado com dois motores que somam 428 cv e 700 Nm de torque, ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,2 segundos. Isso é pura adrenalina! A autonomia é outra maravilha: chega até 600 km com uma só carga, ideal para quem gosta de pegar a estrada.

Falar do conforto é essencial, e essa versão Calligraphy inclui amortecedores autonivelantes que se ajustam conforme a carga, o que garante uma viagem mais tranquila, mesmo com toda a família dentro. E se você já tomou um susto no trânsito, vai adorar os dez airbags e as assistências à condução, como a frenagem automática e o monitor de ponto cego.

A praticidade é um grande trunfo do Ioniq 9. Os bancos têm comandos elétricos para rebatimento, o que facilita na hora de transportar objetos maiores. Com a climatização tri-zona, cada um escolhe a temperatura ideal, enquanto a iluminação interna em LED e a caixa com esterilização UV para objetos adicionam um toque moderno.

E para quem curte personalização, a Hyundai ainda oferece algumas opções, como espelhos digitais por R$ 15 mil e acabamentos em pintura metálica ou fosca. Esses detalhes fazem toda a diferença para quem quer um carro que se destaque na rua.

Com o Ioniq 9, a Hyundai não só marca a sua presença no segmento dos SUVs elétricos de luxo, mas também mostra que está pronta para competir com grandes nomes do mercado. O foco em design, conforto e tecnologia é um claro sinal de que as coisas estão mudando rápido nas montadoras, e quem ama dirigir vai ficar de olho nesse gigante.