Carros mais vendidos até 14 de julho de 2025 – Fipe Carros

Na primeira metade de julho, a Fiat Strada continua brilhando no mercado, com 4.880 unidades vendidas até agora. Essa picape tem conquistado o coração dos brasileiros, principalmente quem busca versatilidade e eficiência.

No mundo dos SUVs, quem se destacou foi o Hyundai Creta, que não só assumiu o primeiro lugar da categoria, mas também viu suas vendas crescerem 42% em relação a junho, fechando em 3.799 emplacamentos. Uma ótima opção para quem dirige bastante na cidade e valoriza conforto e tecnologia!

Logo atrás, temos o Volkswagen T-Cross com 3.680 unidades e o Volkswagen Polo, que caiu um pouco de desempenho. O Polo, que foi o queridinho do mês passado, teve apenas 3.513 veículos vendidos agora, uma diminuição de 28%. Quem já teve um Polo sabe que ele é um bom carro, mas às vezes a concorrência aperta!

O Chevrolet Onix se mantém firme na disputa, com 3.451 vendas, provando que continua sendo uma escolha popular entre aqueles que buscam praticidade e economia. Já o Toyota Corolla Cross, que recentemente lançou uma versão especial para PcD, arrecadou 2.662 unidades e ficou na sétima posição.

Seguindo a lista, a Volkswagen Saveiro aparece com 2.603 vendas e, falando de picapes médias, a Toyota Hilux continua na frente, com 2.429 unidades vendidas. A Ford Ranger também se destaca, com 1.541 emplacamentos, enquanto a Chevrolet S10 segura a terceira posição com 1.113 unidades.

Entre os hatchs, o Fiat Argo mostrou que tem seu espaço, vendendo 2.415 unidades, enquanto o Hyundai HB20 ficou bem próximo, com 2.379 unidades vendidas.

Nos sedãs, o Volkswagen Virtus lidera com 1.566 vendas, superando o Toyota Corolla, que emplacou 1.412 veículos. O recém-lançado Volkswagen Tera começou a dar as caras com 1.159 unidades vendidas – um começo promissor!

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Fiat Strada – 4.880 Hyundai Creta – 3.799 Volkswagen T-Cross – 3.680 Volkswagen Polo – 3.513 Chevrolet Onix – 3.451 Toyota Corolla Cross – 2.662 Volkswagen Saveiro – 2.603 Toyota Hilux – 2.429 Fiat Argo – 2.415 Hyundai HB20 – 2.379

O ranking é um compilado dos 26 carros mais vendidos do Brasil, segundo a Fenabrave. Essas informações refletem bem o gosto dos motoristas brasileiros e as tendências do mercado. Afinal, cada modelo traz uma história e uma jornada única para quem decide levá-lo para casa.