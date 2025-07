Hyundai HB20 e HB20S 2026 recebem nova cor do Creta

Quando a Hyundai revelou a linha 2026 dos seus compactos em abril, focou na reorganização das versões e na adição de alguns itens novos. O HB20, tanto na versão hatch quanto na sedã, perdeu o “Plus” do nome, enquanto a versão de entrada Sense desapareceu do carro menor.

Mas tem um detalhe que passou batido: a nova cor Cinza Shadow. Essa tonalidade já havia sido vista na reestilização do SUV Creta em 2024 e agora chegou com tudo para o HB20 e HB20S. Diferente do SUV, onde só aparece na versão topo de linha Ultimate, essa cor estará disponível nas versões Platinum, Limited e Comfort do hatch e do sedã.

Falando em cores, o Cinza Shadow dá um toque de sofisticação, bem parecido com o famoso Nardo Grey que a Audi adora. É uma cor sóbria, sem brilho metálico, que combina com o estilo a cara do HB20. Além dele, você ainda encontra a opção de Preto Onix e Branco Atlas, que são cores sólidas. Para quem gosta de um visual metálico, há também Cinza Silk, Prata Sand e Brisk, além da perolizada Azul Sapphire. Um verdadeiro arco-íris de opções para deixar seu carro do jeito que você gosta.

Novidades no IPI Verde

Outra novidade é que a Hyundai entrou na onda da isenção do IPI através do Programa Carro Sustentável. Agora, os modelos HB20 e HB20S, na versão 1.0 aspirada, estão até R$ 12 mil mais baratos! Olha só que vantagem: a campanha está oferecendo descontos superiores ao valor do IPI para cada modelo. Mas atenção, a promoção vai até dia 6 de agosto.

A versão de entrada do hatch, a Comfort, que custava R$ 95.790, agora sai por R$ 83.990. Um alívio em tempos de preços nas alturas, não é mesmo?

Na sequência, temos a versão Limited do HB20, que era vendida a R$ 99.990. Agora, com o desconto, ela vai para R$ 87.990, com uma economia de R$ 12.000! Essa versão traz itens como rodas de liga leve de 16 polegadas, ar-condicionado digital e automático, e uma grade frontal mais estilosa.

Para o sedã, a Comfort Plus, que antes custava R$ 103.010, agora vai por R$ 93.990, com uma redução de R$ 9.020. E a versão Limited, que teve uma queda de R$ 7.000, agora sai por R$ 99.490.

Todos esses modelos vêm equipados com o motor 1.0 Kappa de três cilindros, que oferece 80 cv com etanol e 75 cv com gasolina. E, olha, a transmissão é sempre manual de cinco marchas, então para quem gosta de sentir o carro no controle, é uma boa pedida.

Todo esse movimento das montadoras é uma boa oportunidade para quem está de olho em um novo carro. Com opções de cores e preços mais atraentes, é hora de decidir qual HB20 combina mais com você!