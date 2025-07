Chevrolet anuncia chegada de cinco novos modelos ao Brasil

A Chevrolet anunciou novidades quentíssimas! Durante um evento em São Paulo, no dia 8 de julho, a fabricante revelou que está prestes a lançar cinco novos modelos no Brasil, todos programados para chegar às concessionárias até o fim deste ano. E olha que esse lançamento vem em boa hora, pois coincide com as comemorações do centenário da General Motors no nosso país.

Os modelos que irão aparecer nas vitrines incluem o Onix, o Onix Plus e uma versão repaginada do Tracker, além dos elétricos Spark EUV e Captiva EV. Vamos dar uma olhada mais de perto no que cada um deles tem a oferecer.

Novidades nos modelos clássicos

Os queridinhos do povo, Onix e Onix Plus, vêm com um design completamente renovado. A parte da frente dos carros está mais moderna, com faróis estreitos e luzes de LED que realmente dão um up no visual. E não é só a estética que melhorou; o motor 1.0 turbo foi atualizado para garantir até 121 cv, ou seja, potência na medida certa. Ambas as versões são produzidas em Gravataí, no Rio Grande do Sul.

Já o Tracker não ficou de fora das mudanças. O modelo recebeu um facelift, incluindo novas rodas e para-choques que prometem manter sua popularidade no mercado dos SUVs. Fabricado em São Caetano do Sul, em São Paulo, o Tracker continua com duas opções de motor: 1.0 turbo com câmbio automático e 1.2 turbo, oferecendo boas opções para quem busca performance e conforto.

Lançamentos elétricos

Entre as grandes novidades, o Spark EUV se destaca como uma opção bem acessível para quem quer um carro elétrico. O modelo já está em pré-venda e vem equipado com um motor que entrega 102 cv e autonomia de até 400 km. É uma ótima oportunidade para quem quer explorar o mundo dos elétricos sem quebrar o banco.

Por outro lado, o Captiva EV chega com a missão de brigar no segmento de SUVs elétricos. Com uma plataforma moderna, é parte da estratégia da Chevrolet de diversificar e atualizar sua linha de veículos. Esse SUV elétrico está na fase final de homologação e deve desembarcar no Brasil até o final de 2025.

Com esses lançamentos, a Chevrolet busca não só modernizar sua frota, mas também integrar tecnologias de ponta no mercado brasileiro. É um passo importante nessa jornada para fortalecer sua presença no mundo dos carros elétricos e aprimorar os clássicos que já conquistaram muitos corações.