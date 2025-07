Brasilândia se destaca em filmagens de “Três Graças”

Nesta semana, a zona norte de São Paulo se tornou um set de filmagens para a nova novela das 21h da TV Globo, chamada Três Graças. As gravações ocorreram na comunidade da Brasilândia e contaram com uma cena emocionante de perseguição entre os personagens Raul, interpretado por Paulo Mendes, e Bagdá, vivido pelo cantor e ator Xamã. Essa sequência é parte de um flashback que revela o complexo passado entre eles e é crucial para o desenvolvimento da trama.

O confronto mostrado na cena aconteceu cinco meses antes dos eventos atuais da novela e é um ponto importante na história dos personagens. Em uma laje da comunidade, Raul tenta escapar de Bagdá e seus aliados. A perseguição, que se desenrola por becos estreitos e escadas, termina com Raul sendo encurralado. Mesmo em situação de risco, ele consegue fugir, protagonizando uma sequência cheia de ação, que utilizou drones para capturar ângulos dinâmicos e intensificar a realidade das filmagens.

Além das cenas diurnas, a produção está preparando também sequências noturnas na Brasilândia. Uma dessas cenas apresenta Bagdá em um momento descontraído com seus comparsas, em torno de uma fogueira, onde ele organiza um churrasco enquanto planeja suas próximas ações criminosas.

Xamã, que fez sua estreia na televisão no papel de Damião na novela Renascer (2024), agora interpreta o personagem Bagdá, um chefe de tráfico que domina a comunidade fictícia da Chacrinha, em São Paulo. Bagdá tem uma paixão obsessiva por Gerluce, vivida por Sophie Charlotte, que mora com sua mãe, Lígia, e sua filha, Joélly. Esse triângulo amoroso deve se tornar um dos principais conflitos da história.

Raul, filho de Arminda e neto de Josefa, é um personagem marcado por traumas familiares significativos. A sua infância foi afetada pelo suicídio de seu pai e pela relação conturbada com a mãe, que o deixou emocionalmente instável. Desde uma infância alegre, Raul se torna um jovem introspectivo e acaba se envolvendo com drogas. A chegada de Joélly, por quem se apaixona e com quem terá uma filha, representa uma mudança importante em sua vida, prometendo alterar seu destino.

A estreia de Três Graças está agendada para o dia 20 de outubro, substituindo o remake de Vale Tudo. Com 179 capítulos, a trama é escrita por Aguinaldo Silva, em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, e será dirigida por Luiz Henrique Rios. A novela abordará temas como maternidade precoce, vingança, tráfico de drogas e crimes relacionados à indústria farmacêutica, prometendo um enredo repleto de drama e suspense.

O elenco da novela reúne grandes nomes da televisão brasileira, incluindo Marcos Palmeira, Grazi Massafera, Arlete Salles, e muitos outros. A produção assegura que a qualidade técnica é um dos focos, contando com sequências de ação que utilizam drones e filmagens aéreas.

