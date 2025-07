Hyundai HB20 2026 estreia com nova cor Cinza Shadow

O Hyundai HB20 2026, que desembarcou em abril de 2025, vem com algumas atualizações interessantes. A marca viu a hora de dar uma ajeitada na lista de equipamentos e até reorganizou as versões. Agora, o HB20 e seu irmão sedã, o HB20S, têm nomes mais compactos: Comfort, Limited e Platinum. Esqueça os “Plus” e “Safety” que faziam parte do passado.

Uma novidade que chama a atenção é a nova cor Cinza Shadow, já conhecida no Creta. Mas aqui, os compactos podem usar essa cor em todas as versões. Legal, né? O HB20 continua chamando a atenção com sua paleta de cores, que também inclui Preto Onix, Branco Atlas e um azul muito bonito, o Sapphire.

Se você gosta de um motor esperto, vai ficar feliz com a opção de características. As versões Comfort e Limited vêm com o motor 1.0 Kappa aspirado, que entrega até 80 cv e torque de 10,2 kgfm, sempre com câmbio manual de cinco marchas. Mas se você é fã de um turbo, a Limited AT e a Platinum têm motor 1.0 turbo Kappa GDI flex, com até 120 cv e torque de 17,8 kgfm, tudo isso emparelhado com um câmbio automático de seis marchas. Quem já pegou estrada com um motor turbo sabe como isso faz a diferença na hora de ultrapassar.

A versão Comfort 1.0 MT já vem com faróis que acendem sozinhos — imagine a praticidade disso à noite! Além disso, você encontra uma central multimídia de 8″ com conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. E olha, quem não gosta de um carro que entende o que você fala? Isso mesmo, tem comando de voz na parada!

Por outro lado, a versão Limited 1.0 MT traz um painel digital de 10″, rodas de liga leve, sensor de ré e outros mimos, como a função um-toque nos vidros e a partida por botão. É aquele conforto pra dar aquele charme e facilitar a vida no dia a dia.

E se você optar pela Limited 1.0 turbo AT, o HB20 já chega com ar-condicionado digital e rodas de 16″, além de uma grade estilosa em preto brilhante. Agora, se o seu coração pede pelo modelo Platinum 1.0 turbo AT, se prepare: você terá um carro que carrega até o celular por indução e conta com diversos sistemas de assistências na direção. Os faróis e luzes diurnas em LED trazem um toque moderno que não passa despercebido.

Novo Hyundai HB20 em testes no Brasil

E a evolução do HB20 não para por aí. O modelo já está em testes aqui no Brasil, e as primeiras fotos mostram um design completamente renovado. O perfil @placaverde divulgou imagens do carro com faróis de LED integrados, um capô mais arrojado e lanternas traseiras unidas, deixando para trás o visual anterior.

Essa nova geração promete seguir a linha mais moderna que a Hyundai vem adotando em seus lançamentos pelo mundo. Que venha o futuro!