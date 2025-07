Produto comum pode afetar sua saúde cardíaca sem avisar

Muita gente não se dá conta de que, no momento do banho, pode estar exposta a uma substância que faz mal à saúde. Um estudo recente da Escola de Medicina Grossman, da Universidade de Nova York, traz informações surpreendentes sobre os ftalatos. Essa química, encontrada em produtos como xampus, loções, plásticos e até brinquedos, pode ser mais nociva do que se imagina.

De acordo com a pesquisa, em 2018, cerca de 350 mil mortes por doenças cardíacas no mundo foram atribuídas a essa substância. O impacto é especialmente notável em pessoas entre 55 e 64 anos, onde 13% das mortes cardíacas podem ter uma relação direta com os ftalatos.

Os riscos estão por toda parte

A exposição a ftalatos ocorre de várias maneiras. Eles estão presentes em alimentos que ficam armazenados em embalagens plásticas, na poeira que respiramos e também nos cosméticos que usamos diariamente. Esses produtos do cotidiano podem afetar nosso coração de forma silenciosa, contribuindo para uma série de problemas de saúde.

Além de ser um potencial vilão para o coração, os ftalatos estão relacionados a distúrbios hormonais, complicações na gravidez e até infertilidade. Estudos também ligam essa substância a condições como obesidade, diabetes tipo 2 e inflamações, que podem aumentar o risco de infarto.

Embora os dados sejam alarmantes, os especialistas alertam que ainda não há uma afirmação definitiva de que os ftalatos causam doenças cardiovasculares. A pesquisa se baseou em modelagens estatísticas, o que pede uma análise mais cautelosa dos resultados. Sabe-se que os ftalatos podem provocar estresse oxidativo, influenciando células e tecidos, e isso contribui para doenças crônicas.

Para quem busca proteger a saúde do coração, algumas atitudes são recomendadas. Evitar fragrâncias artificiais, optar por alimentos frescos e escolher cosméticos que tenham fórmulas mais naturais pode ser um bom começo. Esses pequenos passos são fundamentais para reduzir a exposição a aditivos sintéticos e promover uma vida mais saudável.

O importante aqui é estar atento ao que consumimos e como isso pode impactar nossa saúde a longo prazo. Escolhas mais conscientes em relação aos produtos que usamos no dia a dia podem fazer toda a diferença.