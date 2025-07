Coldplay expõe suposto caso entre CEO da Astronomer e chefe de RH

Durante um show da banda Coldplay no Gillette Stadium, em Boston, uma situação embaraçosa envolvendo um CEO e uma executiva de recursos humanos chamou a atenção do público e gerou repercussões nas redes sociais.

O vocalista Chris Martin, em um momento descontraído, decidiu usar a famosa “kiss cam”, que normalmente mostra casais se beijando na plateia. A câmera se concentrou em Andy Byron, CEO da empresa Astronomer, e Kristin Cabot, sua Chefe de Pessoas. Ambos estavam próximos, com Byron envolvendo Cabot em um abraço, o que despertou a curiosidade do público. Quando perceberam que estavam sendo filmados, a reação deles foi um misto de pânico e desconcerto. Byron se afastou rapidamente, quase se escondendo, enquanto Cabot escondeu o rosto nas mãos, visivelmente envergonhada.

Chris Martin, aproveitando o momento, fez uma piada: “Ou eles estão tendo um caso, ou são muito tímidos”, provocando risadas no público.

O vídeo do incidente rapidamente se espalhou pelas redes sociais, especialmente no Twitter e TikTok, alcançando milhões de visualizações. Muitos usuários reagiram ao momento, com comentários variados, muitos insinuando um possível relacionamento inadequado entre Byron e Cabot. Algumas postagens destacaram como a reação do casal só fez a situação parecer mais suspeita.

Além disso, a esposa de Byron, Megan Kerrigan Byron, começou a receber apoio nas redes sociais, com usuários sugerindo que ela verificasse as postagens sobre o incidente.

Andy Byron foi nomeado CEO da Astronomer em julho de 2023 e já ocupou cargos de destaque em empresas de cibersegurança e software. A Astronomer, que oferece ferramentas de orquestração de dados, é considerada respeitável no setor tecnológico, atendendo a clientes de setores variados, como bancos e empresas de mídia. Kristin Cabot, que ingressou na companhia há nove meses, é descrita como alguém capaz de conquistar a confiança de empregados em todos os níveis hierárquicos.

Agora, ambos se tornaram os protagonistas de uma situação desconfortável, que muitos na internet estão chamando de “Coldplay Cheater Cam”.