Números consolidados de 13 de setembro de 2025
A 11ª temporada do programa "Bake Off Brasil" enfrenta dificuldades, registrando apenas 2,8 pontos de audiência. Essa performance colocou o SBT em terceiro lugar entre as emissoras, com menos da metade da audiência alcançada pela Record.
Na programação da Globo, o programa "Pequenas Empresas & Grandes Negócios" teve um desempenho destacado, proporcionando um impulso na audiência matinal. Na madrugada, o festival "The Town" também atraiu um bom número de espectadores.
Outro destaque do dia foi a transmissão do jogo entre Fluminense e Corinthians, realizada pela Record, que alcançou picos de 9 pontos de audiência.
Abaixo estão os números de audiência consolidados para sábado, 13 de setembro de 2025:
Globo
- Globo Rural (reapresentação): 5,1 pontos
- Bom Dia Sábado: 7,1 pontos
- Pequenas Empresas & Grandes Negócios: 7,9 pontos
- É de Casa: 7,1 pontos
- SP1: 10,1 pontos
- Globo Esporte: 11,2 pontos
- Jornal Hoje: 11,7 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,4 pontos
- Paulistar: 9,9 pontos
- O Melhor da Escolinha: 9,6 pontos
- Caldeirão com Mion: 12,0 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 17,3 pontos
- SP2: 19,9 pontos
- Dona de Mim: 20,3 pontos
- Jornal Nacional: 22,1 pontos
- Vale Tudo: 22,9 pontos
- Estrela da Casa: 14,3 pontos
- Altas Horas: 11,7 pontos
- The Town: 8,1 pontos
- Supercine: Respect – A História de Aretha Franklin: 4,7 pontos
- Dona de Mim (reapresentação): 3,7 pontos
- Corujão: Dr. Dolittle: 3,6 pontos
Record
- Brasil Caminhoneiro: 0,5 pontos
- Fala Brasil – Edição de Sábado: 2,8 pontos
- The Love School: 1,8 pontos
- Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 2,6 pontos
- Igreja Universal: 3,3 pontos
- Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 3,3 pontos
- Cine Aventura: Invasão Alienígena: 3,3 pontos
- Cidade Alerta – Edição de Sábado: 4,8 pontos
- Jornal da Record – Edição de Sábado: 4,7 pontos
- Aquecimento Futebol: 4,3 pontos
- Brasileirão: Fluminense x Corinthians: 6,7 pontos
- Super Tela: Rogue: 3,6 pontos
- Fala Que Eu Te Escuto: 0,8 pontos
SBT
- Luccas Toon: 1,3 pontos
- Sábado Animado: 1,6 pontos
- SBT Notícias 1ª Edição: 2,4 pontos
- Eita Lucas!: 2,9 pontos
- Cinema em Casa: Uma Noiva em Apuros: 2,3 pontos
- SBT Notícias 2ª Edição: 2,2 pontos
- SBT Brasil: 3,2 pontos
- Bake Off Brasil 11: 2,8 pontos
- Sabadou com Virginia: 3,5 pontos
- Programa do João no SBT: 2,3 pontos
- Notícias Impressionantes: 1,6 pontos
- SBT Notícias: 1,1 pontos
Band e outras emissoras
- Vendo na TV: 0,0 pontos
- Os Chocolix: 0,1 pontos
- O Diário de Mika: 0,0 pontos
- Direção Sobre Rodas: 0,1 pontos
- Brasil Que Faz: 0,1 pontos
- Você Melhor: 0,2 pontos
- Casa Decorada: 0,2 pontos
- Interprograma: 0,1 pontos
- Driver: 0,2 pontos
- Band Esporte Clube Manhã: 0,5 pontos
- Mestre do Drywall: 0,4 pontos
- Brasil Urgente: Edição de Sábado: 1,4 pontos
- Brasil Urgente SP: Edição de Sábado: 1,9 pontos
- Jornal da Band: 2,4 pontos
- Sábado de Todos: 1,1 pontos
- The Blacklist: 1,1 pontos
- SFT: 0,9 pontos
Os números de audiência são uma referência importante para a indústria da televisão e influenciam as decisões de publicidade. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.