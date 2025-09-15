Números consolidados de 13 de setembro de 2025

Entretenimento

Bake Off Brasil. Foto: Reprodução/SBT
confira os números consolidados de 13/09/2025

A 11ª temporada do programa "Bake Off Brasil" enfrenta dificuldades, registrando apenas 2,8 pontos de audiência. Essa performance colocou o SBT em terceiro lugar entre as emissoras, com menos da metade da audiência alcançada pela Record.

Na programação da Globo, o programa "Pequenas Empresas & Grandes Negócios" teve um desempenho destacado, proporcionando um impulso na audiência matinal. Na madrugada, o festival "The Town" também atraiu um bom número de espectadores.

Outro destaque do dia foi a transmissão do jogo entre Fluminense e Corinthians, realizada pela Record, que alcançou picos de 9 pontos de audiência.

Abaixo estão os números de audiência consolidados para sábado, 13 de setembro de 2025:

Globo

  • Globo Rural (reapresentação): 5,1 pontos
  • Bom Dia Sábado: 7,1 pontos
  • Pequenas Empresas & Grandes Negócios: 7,9 pontos
  • É de Casa: 7,1 pontos
  • SP1: 10,1 pontos
  • Globo Esporte: 11,2 pontos
  • Jornal Hoje: 11,7 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,4 pontos
  • Paulistar: 9,9 pontos
  • O Melhor da Escolinha: 9,6 pontos
  • Caldeirão com Mion: 12,0 pontos
  • Êta Mundo Melhor!: 17,3 pontos
  • SP2: 19,9 pontos
  • Dona de Mim: 20,3 pontos
  • Jornal Nacional: 22,1 pontos
  • Vale Tudo: 22,9 pontos
  • Estrela da Casa: 14,3 pontos
  • Altas Horas: 11,7 pontos
  • The Town: 8,1 pontos
  • Supercine: Respect – A História de Aretha Franklin: 4,7 pontos
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,7 pontos
  • Corujão: Dr. Dolittle: 3,6 pontos

Record

  • Brasil Caminhoneiro: 0,5 pontos
  • Fala Brasil – Edição de Sábado: 2,8 pontos
  • The Love School: 1,8 pontos
  • Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 2,6 pontos
  • Igreja Universal: 3,3 pontos
  • Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 3,3 pontos
  • Cine Aventura: Invasão Alienígena: 3,3 pontos
  • Cidade Alerta – Edição de Sábado: 4,8 pontos
  • Jornal da Record – Edição de Sábado: 4,7 pontos
  • Aquecimento Futebol: 4,3 pontos
  • Brasileirão: Fluminense x Corinthians: 6,7 pontos
  • Super Tela: Rogue: 3,6 pontos
  • Fala Que Eu Te Escuto: 0,8 pontos

SBT

  • Luccas Toon: 1,3 pontos
  • Sábado Animado: 1,6 pontos
  • SBT Notícias 1ª Edição: 2,4 pontos
  • Eita Lucas!: 2,9 pontos
  • Cinema em Casa: Uma Noiva em Apuros: 2,3 pontos
  • SBT Notícias 2ª Edição: 2,2 pontos
  • SBT Brasil: 3,2 pontos
  • Bake Off Brasil 11: 2,8 pontos
  • Sabadou com Virginia: 3,5 pontos
  • Programa do João no SBT: 2,3 pontos
  • Notícias Impressionantes: 1,6 pontos
  • SBT Notícias: 1,1 pontos

Band e outras emissoras

  • Vendo na TV: 0,0 pontos
  • Os Chocolix: 0,1 pontos
  • O Diário de Mika: 0,0 pontos
  • Direção Sobre Rodas: 0,1 pontos
  • Brasil Que Faz: 0,1 pontos
  • Você Melhor: 0,2 pontos
  • Casa Decorada: 0,2 pontos
  • Interprograma: 0,1 pontos
  • Driver: 0,2 pontos
  • Band Esporte Clube Manhã: 0,5 pontos
  • Mestre do Drywall: 0,4 pontos
  • Brasil Urgente: Edição de Sábado: 1,4 pontos
  • Brasil Urgente SP: Edição de Sábado: 1,9 pontos
  • Jornal da Band: 2,4 pontos
  • Sábado de Todos: 1,1 pontos
  • The Blacklist: 1,1 pontos
  • SFT: 0,9 pontos

Os números de audiência são uma referência importante para a indústria da televisão e influenciam as decisões de publicidade. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.

