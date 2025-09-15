Números consolidados de 13 de setembro de 2025

A 11ª temporada do programa "Bake Off Brasil" enfrenta dificuldades, registrando apenas 2,8 pontos de audiência. Essa performance colocou o SBT em terceiro lugar entre as emissoras, com menos da metade da audiência alcançada pela Record.

Na programação da Globo, o programa "Pequenas Empresas & Grandes Negócios" teve um desempenho destacado, proporcionando um impulso na audiência matinal. Na madrugada, o festival "The Town" também atraiu um bom número de espectadores.

Outro destaque do dia foi a transmissão do jogo entre Fluminense e Corinthians, realizada pela Record, que alcançou picos de 9 pontos de audiência.

Abaixo estão os números de audiência consolidados para sábado, 13 de setembro de 2025:

Globo

Globo Rural (reapresentação): 5,1 pontos

Bom Dia Sábado: 7,1 pontos

Pequenas Empresas & Grandes Negócios: 7,9 pontos

É de Casa: 7,1 pontos

SP1: 10,1 pontos

Globo Esporte: 11,2 pontos

Jornal Hoje: 11,7 pontos

Edição Especial: Terra Nostra: 11,4 pontos

Paulistar: 9,9 pontos

O Melhor da Escolinha: 9,6 pontos

Caldeirão com Mion: 12,0 pontos

Êta Mundo Melhor!: 17,3 pontos

SP2: 19,9 pontos

Dona de Mim: 20,3 pontos

Jornal Nacional: 22,1 pontos

Vale Tudo: 22,9 pontos

Estrela da Casa: 14,3 pontos

Altas Horas: 11,7 pontos

The Town: 8,1 pontos

Supercine: Respect – A História de Aretha Franklin: 4,7 pontos

Dona de Mim (reapresentação): 3,7 pontos

Corujão: Dr. Dolittle: 3,6 pontos

Record

Brasil Caminhoneiro: 0,5 pontos

Fala Brasil – Edição de Sábado: 2,8 pontos

The Love School: 1,8 pontos

Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 2,6 pontos

Igreja Universal: 3,3 pontos

Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 3,3 pontos

Cine Aventura: Invasão Alienígena: 3,3 pontos

Cidade Alerta – Edição de Sábado: 4,8 pontos

Jornal da Record – Edição de Sábado: 4,7 pontos

Aquecimento Futebol: 4,3 pontos

Brasileirão: Fluminense x Corinthians: 6,7 pontos

Super Tela: Rogue: 3,6 pontos

Fala Que Eu Te Escuto: 0,8 pontos

SBT

Luccas Toon: 1,3 pontos

Sábado Animado: 1,6 pontos

SBT Notícias 1ª Edição: 2,4 pontos

Eita Lucas!: 2,9 pontos

Cinema em Casa: Uma Noiva em Apuros: 2,3 pontos

SBT Notícias 2ª Edição: 2,2 pontos

SBT Brasil: 3,2 pontos

Bake Off Brasil 11: 2,8 pontos

Sabadou com Virginia: 3,5 pontos

Programa do João no SBT: 2,3 pontos

Notícias Impressionantes: 1,6 pontos

SBT Notícias: 1,1 pontos

Band e outras emissoras

Vendo na TV: 0,0 pontos

Os Chocolix: 0,1 pontos

O Diário de Mika: 0,0 pontos

Direção Sobre Rodas: 0,1 pontos

Brasil Que Faz: 0,1 pontos

Você Melhor: 0,2 pontos

Casa Decorada: 0,2 pontos

Interprograma: 0,1 pontos

Driver: 0,2 pontos

Band Esporte Clube Manhã: 0,5 pontos

Mestre do Drywall: 0,4 pontos

Brasil Urgente: Edição de Sábado: 1,4 pontos

Brasil Urgente SP: Edição de Sábado: 1,9 pontos

Jornal da Band: 2,4 pontos

Sábado de Todos: 1,1 pontos

The Blacklist: 1,1 pontos

SFT: 0,9 pontos

Os números de audiência são uma referência importante para a indústria da televisão e influenciam as decisões de publicidade. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.