Hyundai diminui preço do Creta Comfort para PcD em julho

O Hyundai Creta Comfort está fazendo barulho em julho com uma proposta especial para o público PcD. Durante todo o mês, não só rola isenção total do IPI, mas também um descontão de 9,74% que faz a diferença no bolso. Com essas vantagens, o preço do Creta fica muito mais atrativo, mas é legal lembrar que, depois da compra, o carro só pode ser vendido após 24 meses.

Se você está pensando em aproveitar essa oportunidade, é bom dar um pulinho nas concessionárias Hyundai. Por lá, você encontra todas as informações sobre as condições de saúde que garantem a isenção, quais documentos você precisa levar, os prazos de aprovação e as opções de financiamento que podem facilitar. É sempre bom estar bem informado antes de fechar negócio.

O Creta Comfort 1.0 Turbo com câmbio automático, que normalmente custa R$ 149.620,00, agora pode ser seu por R$ 128.912,59. Isso significa um desconto total de R$ 20.707,41 — uma economia de respeito! E só para lembrar, os preços podem variar conforme a região, então é bom prestar atenção.

Esse SUV compacto é equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros que entrega até 120 cavalos de potência e 17,5 kgfm de torque. O câmbio automático tem seis marchas, o que proporciona uma dirigibilidade bem suave em diferentes condições, seja na cidade ou na estrada.

Falando em consumo, os números são bastante competitivos. Com etanol, você pode esperar cerca de 8,4 km/l na cidade e 9 km/l na estrada. Se optar pela gasolina, as médias aumentam para 12 km/l em trechos urbanos e 12,7 km/l nas rodovias. É aquele tipo de carro que ajuda a esticar o tanque durante aquelas longas viagens de final de semana, sabe?

Em termos de espaço, o Creta conforta mais do que a média: são 4,33 metros de comprimento, 1,79 m de largura e 1,63 m de altura. O entre-eixos, com 2,61 m, garante um interior espaçoso e conforte para todos. O porta-malas, aliás, tem capacidade para 422 litros, perfeito para carregar as malas da família numa escapada.

Além do design atraente, o modelo vem bem equipado. A central multimídia de 8 polegadas é conectada sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, facilitando sua vida ao volante. Você ainda conta com um indicativo de pressão dos pneus, apoio de braço central, rodas de liga leve aro 16 e algumas picadas de tecnologia de segurança, como alerta de frenagem de emergência e controle de cruzeiro.

A segurança não fica de fora, com seis airbags, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré. A direção é elétrica, garantindo um toque suave nas manobras, e você tem toda a facilidade de travas e vidros elétricos, sem falar no ajuste de altura do banco do motorista e o volante ajustável. É aquele tipo de carro que faz você se sentir à vontade, seja no trânsito ou numa viagem mais longa.

Então, se você está nessa busca por um SUV com um bom custo-benefício, o Creta Comfort pode ser uma opção mais que interessante!