Chevrolet lança S10 WT AT com desconto de R$ 49.100 para CNPJ

A Chevrolet lançou uma oferta imperdível para a picape S10 WT automática, voltada especialmente para empresas e produtores rurais durante todo o mês de julho. E a grande novidade? Os descontos estão mais generosos do que antes! Porém, tem um detalhe: se você comprar, não poderá revendê-la antes de 12 meses.

As concessionárias da Chevrolet estão prontas para ajudar em tudo, do processo burocrático até informações detalhadas sobre o modelo. Eles também cuidam da emissão de notas fiscais e das opções de financiamento, tudo pensando na pessoa jurídica e nos produtores.

A versão cabine dupla, equipada com motor 2.8 turbodiesel e câmbio automático, tem um preço sugerido de R$ 292.090. Mas, com essa promoção, o valor cai para R$ 242.990 — uma diferença de R$ 49.100! Bom demais, né?

Além disso, segundo a Fenabrave, a S10 teve um desempenho legal até 12 de julho, com 1.035 unidades emplacadas. Contudo, ficou atrás da Toyota Hilux, que emplacou 2.268 unidades, e da Ford Ranger, que teve 1.410.

## O que a S10 tem de bom?

A Chevrolet S10 traz um motor 2.8 turbodiesel em todas as suas versões, agora com 207 cavalos e 52 kgfm de torque — isso é uma evolução, 7 cavalos a mais que o modelo anterior! O câmbio automático de 8 marchas facilita muito a vida, especialmente na hora das manobras.

A versão WT AT vem cheia de recursos legais. As rodas de liga leve aro 18” escuras dão um toque esportivo, e ainda conta com sistema de permanência em faixa e Wi-Fi para até 7 dispositivos. Quem não ama um carro que conecta todo mundo, não é mesmo?

A segurança é um ponto forte: 6 airbags, ABS nas quatro rodas e assistente de partida em aclive são só algumas das funcionalidades. O sistema de entretenimento Chevrolet MyLink exibe em uma tela LCD de 11” e oferece integração perfeita com Android Auto e Apple CarPlay. O que ajuda muito na hora de pegar o mapa e sair para uma nova aventura.

## Detalhes que fazem a diferença

A S10 também vem equipada com câmera de ré digital, controle de oscilação para reboque, direção elétrica progressiva e ganchos para amarrar a carga. É pensar em cada detalhe, não é?

O painel digital de 8” oferece três opções de personalização e a partida sem chave é super prática. E, claro, não dá pra esquecer do sistema anti-esmagamento nos vidros elétricos, que garante mais segurança no dia a dia.

## Preços e Configurações da Chevrolet S10 WT AT em julho

| Configurações | Preço geral | Preço para CNPJ | Descontos |

|——————————–|—————|——————|—————–|

| CD WT 2.8 Turbodiesel AT | R$ 292.090,00 | R$ 242.990,00 | R$ 49.100,00 |

Se você está pensando em uma picape que une conforto e potência, essa poderia ser uma escolha e tanto!