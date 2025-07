Estudo revela tendências de fraude no comércio eletrônico africano

Crescimento do Comércio Eletrônico e Aumento das Fraudes Móveis na África Subsaariana

O uso de smartphones na África Subsaariana disparou, alcançando 55% da população em 2023 e previsto para chegar a 86% até 2030. Essa mudança está impulsionando o crescimento do comércio eletrônico na região, mas, ao mesmo tempo, as fraudes móveis estão se tornando uma preocupação crescente.

Entre os principais tipos de fraudes, destacam-se:

Tomada de contas (Account Takeover) : Criminosos acessam contas de usuários sem autorização, utilizando informações pessoais e de pagamento armazenadas.

: Criminosos acessam contas de usuários sem autorização, utilizando informações pessoais e de pagamento armazenadas. Fraudes em pagamentos : As tentativas de fraude têm aumentado com o uso da inteligência artificial, sendo 35% das fraudes direcionadas a sistemas de verificação biométrica e de documentos.

: As tentativas de fraude têm aumentado com o uso da inteligência artificial, sendo 35% das fraudes direcionadas a sistemas de verificação biométrica e de documentos. Fraudes de reembolso : Nesse esquema, ladrões usam informações de pagamento roubadas para adquirir produtos e, em seguida, solicitam reembolsos para contas diferentes.

: Nesse esquema, ladrões usam informações de pagamento roubadas para adquirir produtos e, em seguida, solicitam reembolsos para contas diferentes. Fraudes com deepfakes: A criação de identidades falsas usando tecnologia de IA está se tornando cada vez mais comum, com um aumento de sete vezes em incidentes relacionados a deepfakes entre 2024 e 2025.

Os ataques de phishing, que tentam roubar informações sensíveis, também têm se tornado mais sofisticados. O Time de Resposta a Incidentes de Computação do Quênia reportou um aumento expressivo nas tentativas de fraudes geradas por IA.

Impactos das Fraudes nos Negócios

As fraudes têm um impacto significativo nos negócios, ocasionando perdas financeiras e aumento dos custos operacionais. Para cada dólar perdido devido a fraudes, as empresas gastam cerca de $4,60 tentando mitigar os efeitos. Pequenas empresas são as mais afetadas, e algumas enfrentam dificuldades financeiras a ponto de fechar as portas.

Diante desse cenário, as empresas estão implementando medidas de segurança complexas, como autenticação biométrica, monitoramento com inteligência artificial e autenticação em múltiplas etapas. Contudo, encontrar um equilíbrio entre segurança e experiência do usuário é essencial para preservar a confiança do consumidor.

Padrões de Fraude por Região

As taxas de fraudes variam significativamente entre as regiões. A região da África Oriental registra a maior taxa de rejeição de fraudes, de 27%, enquanto a África Ocidental enfrenta um aumento nas fraudes biométricas. Por outro lado, empresas na África do Sul lidam com documentos de identidade ultrapassados, cujas taxas de fraudes são 500% mais altas em comparação com documentos mais recentes, como os Smart IDs.

A temporada de compras, como a Black Friday, também registra picos de fraudes. Em 2024, o Quênia teve uma taxa de suspeita de fraude de 10,3% durante esse período. No mesmo ano, houve um crescimento das tentativas de fraude em janeiro e dezembro, com taxas de 29% e 26%, respectivamente.

Soluções e Estratégias de Prevenção

Para enfrentar essas fraudes, as empresas têm adotado estratégias de prevenção que incluem o uso de tecnologias de autenticação, educação dos consumidores sobre fraudes e o emprego de ferramentas de verificação adequadas às condições locais.

A análise em tempo real das transações, através de sistemas de monitoramento inteligentes, e a conscientização dos usuários sobre práticas de segurança são estratégias fundamentais para reduzir riscos. Além disso, a adaptação das medidas de segurança para serem mais acessíveis ao consumidor é crucial.

Em resumo, a luta contra fraudes no comércio eletrônico na África é um desafio que requer colaboração entre empresas, governos e provedores de tecnologia. Com a digitalização em crescimento, a proteção contra fraudes se torna cada vez mais essencial para garantir a confiança do consumidor e a estabilidade do mercado.