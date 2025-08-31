Brasileiro é novamente o mais rico do país com R$ 227 bilhões

Em 2025, Eduardo Saverin, o cofundador do Facebook e um respeitado investidor global, se destacou novamente como o homem mais rico do Brasil, segundo a revista Forbes. Com uma fortuna estimada em R$ 227 bilhões, ele quebrou o recorde histórico, marcando um feito inédito para os brasileiros desde que esses rankings começaram a ser publicados.

Essa conquista não é apenas um número impressionante; ela simboliza uma mudança significativa na economia mundial, onde a tecnologia e a inovação estão superando as indústrias tradicionais, moldando o perfil dos bilionários pelo mundo.

De São Paulo para Harvard: a origem de uma história bilionária

Nascido em São Paulo em 1982, Eduardo vem de uma família de origem judaica e, ainda na adolescência, se mudou para os Estados Unidos. Ele ingressou na Universidade de Harvard no início dos anos 2000, onde teve a sorte de conhecer Mark Zuckerberg, com quem cofundou o Facebook.

Saverin foi o primeiro investidor da rede social e teve um papel crucial durante seus primeiros anos. Embora sua participação tenha diminuído depois de alguns desentendimentos legais, um acordo garantiu a ele ações multimilionárias que se tornaram o alicerce da sua fortuna à medida que o Facebook, agora chamado Meta, se transformava em uma gigante da tecnologia.

A virada estratégica: de sócio do Facebook a investidor global

Depois de deixar a operação do Facebook, Saverin fez uma transição interessante para o mundo do venture capital, fundando a B Capital Group em Cingapura. Essa nova fase de sua carreira o levou a investir em diversas startups de alto crescimento em setores como saúde, fintechs, inteligência artificial e e-commerce.

Essa diversificação foi fundamental. À medida que os ativos tecnológicos se valorizavam nos últimos anos, a fortuna de Saverin cresceu de forma acelerada. Em 2025, ele detém participações em centenas de empresas ao redor do mundo, sendo que muitas delas têm forte atuação na Ásia, onde decidiu residir e concentrar seus esforços.

R$ 227 bilhões: o maior patrimônio da história de um brasileiro

Chegar à cifra de R$ 227 bilhões é um marco, já que é a maior riqueza registrada por um brasileiro nos rankings globais da Forbes. Para ter uma ideia da magnitude disso, temos Jorge Paulo Lemann com cerca de R$ 104 bilhões em 2025, o que representa menos da metade do patrimônio de Saverin. Sócios de Lemann, como Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, também estão abaixo da casa dos R$ 70 bilhões.

Isso significa que Eduardo concentra mais riqueza individual do que a soma de vários bilionários tradicionais brasileiros.

O impacto do setor de tecnologia no ranking

A trajetória de Saverin reflete um padrão observado globalmente: a ascensão de bilionários do setor de tecnologia. Nos EUA, nomes como Jeff Bezos, Elon Musk e Mark Zuckerberg já estão no topo da lista há anos.

Historicamente, as maiores fortunas do Brasil estão ligadas a bancos, bebidas, energia e agronegócio. Saverin, por outro lado, simboliza a nova economia digital, com investimentos em inovações e startups que fazem parte de um futuro promissor.

Enquanto Saverin acumula R$ 227 bilhões, o Brasil ainda enfrenta desafios, como a desigualdade social. Em 2025, o salário mínimo foi fixado em R$ 1.502, o que equivale a pouco mais de US$ 300 anualmente, segundo a cotação atual.

Essa assimetria é gritante: a fortuna de Saverin equivale a mais de 150 milhões de salários mínimos anuais, evidenciando a distância entre a elite e a população em geral. Pesquisas apontam que menos de 1% da população brasileira concentra quase metade da riqueza do país, intensificando o debate sobre a distribuição de renda.

Eduardo Saverin e os bilionários do mundo

No ranking global de 2025, Saverin está entre os 30 mais ricos do mundo, rivalizando com grandes nomes como Elon Musk, Bernard Arnault e Jeff Bezos. Embora ainda esteja longe de dominar a lista, Saverin se destaca como o brasileiro mais bem posicionado na história desse cenário.

Essa trajetória o coloca como um símbolo de uma nova geração de empresários brasileiros que buscam crescimento além das fronteiras do país, atuando como investidores e inovadores em nível global.

Perspectivas: o futuro de Saverin e a nova economia

Analistas indicam que a trajetória de Saverin ainda tem muito a evoluir. Com o crescimento de setores como inteligência artificial, biotecnologia, fintechs e energias renováveis, suas investidas têm tudo para se valorizar ainda mais. Baseado em Cingapura, um dos centros financeiros mais vibrantes do mundo, ele tem acesso a mercados em expansão, como Índia e Sudeste Asiático, que devem consolidar seu crescimento nas próximas décadas.

Se a tendência continuar, Saverin pode alcançar rapidamente a marca de R$ 300 bilhões, reafirmando ainda mais seu lugar na história.

O bilionário que simboliza a era da inovação

Hoje, Eduardo Saverin é mais do que apenas o homem mais rico do Brasil. Ele representa a transição de um país cuja elite econômica antes era dominada por indústrias tradicionais para um novo ciclo em que tecnologia e inovação são os pontos-chave para entender a riqueza.

Com R$ 227 bilhões, Saverin não apenas marca um recorde, mas também sinaliza que o futuro econômico está no investimento em inovações e startups — fatores que moldarão as próximas décadas. Sua história é um testemunho da nova economia que está surgindo, e seu nome permanece como uma referência indiscutível na elite dos bilionários brasileiros.