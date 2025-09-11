Robotáxis começam a operar nas ruas de Las Vegas

A Zoox acaba de abrir um novo capítulo na mobilidade urbana ao lançar seus robotáxis totalmente autônomos em Las Vegas. E não estamos falando de adaptações de modelos existentes, mas sim de um carro elétrico pensado do zero para ser uma verdadeira experiência de transporte. Sem volante e pedais, esses veículos prometem mais segurança e tecnologia nas ruas, e, para celebrar essa estreia, o público pode experimentar as primeiras viagens gratuitamente.

Fundada em 2014, a Zoox sempre buscou inovar. Ao invés de mexer em carros convencionais, a equipe decidiu criar algo totalmente novo. Os primeiros testes foram feitos com funcionários e, ao longo dos anos, a empresa aprimorou sensores, câmeras e a capacidade de condução autônoma, garantindo que o sistema fosse seguro e confiável. Se você já viveu a agitação de São Francisco ou Las Vegas, sabe como é essencial que um veículo autônomo se comporte bem em ambientes desafiadores.

O design do robotáxi chama atenção. Ele lembra uma “torradeira sobre rodas”, com assentos dispostos frente a frente e rodas que podem se mover em qualquer direção. Espaçoso o suficiente para quatro passageiros, ele oferece janelas panorâmicas e uma autonomia de impressionantes 16 horas por carga. A CEO, Aicha Evans, reforça que o objetivo da Zoox não é apenas adaptar um carro, mas criar uma nova experiência de mobilidade.

Las Vegas foi escolhida como palco do lançamento por ser um dos destinos turísticos mais movimentados, atraindo cerca de 40 milhões de visitantes por ano. Para começar, as viagens gratuitas estão disponíveis em pontos populares como o Top Golf e o Resorts World. O plano é expandir os serviços pela cidade, mas isso depende da aprovação regulatória, que está em andamento.

A entrada da Zoox no mercado veio cinco anos após a sua aquisição pela Amazon, em um negócio avaliado em US$ 1,3 bilhão. A empresa não só enfrenta concorrentes como a Waymo, que já opera robotáxis comerciais em várias cidades desde 2020, mas também se destaca por sua abordagem inovadora e independente, sem depender de fabricantes tradicionais.

Recentemente, a Zoox fez ajustes em sua operação em Las Vegas, capacidade para atingir velocidades de até 72 km/h e expandiu a operação para horários noturnos e em condições de chuva leve. A frota, que inicialmente usava veículos adaptados, agora já conta quase só com os robotáxis projetados especificamente para essa finalidade. Esse avanço traz a promessa de que as viagens pagas poderão ser lançadas ainda este ano, dependendo das aprovações necessárias.

Além de Las Vegas, os planos incluem a expansão para São Francisco, onde a Zoox já realizará testes com uma frota de 50 veículos. Austin e Miami estão na lista de locais para futuros serviços, enquanto outras cidades, como Los Angeles e Atlanta, já estão recebendo veículos de teste. Essa ambição reflete a intenção da empresa de levar essa nova proposta de transporte a ainda mais lugares.

A Zoox representa um passo significativo para a indústria de veículos autônomos. Com um design único, tecnologia de ponta e uma experiência do usuário renovada, a empresa quer transformar o transporte urbano em algo mais seguro e agradável. O lançamento em Las Vegas é só o começo de uma nova era para os robotáxis nos Estados Unidos.