Hyundai Concept Three apresenta design do futuro HB20

A Hyundai aproveitou o Salão de Munique 2025, na Alemanha, para mostrar o Concept Three, um cupê elétrico que promete marcar uma nova era no design da marca com o projeto chamado Art of Steel. Esse protótipo não é só uma vitrine de estilo, mas também serve de base para o futuro Ioniq 3 e para algumas soluções que veremos em outros modelos, incluindo novidades para o HB20.

O design do Concept Three tem tudo a ver com ousadia. As linhas fluídas, o capô longo e a iluminação em LED com formato de pixels dão aquele toque de nostalgia, lembrando os primeiros jogos de computador. A traseira puxada, com lanternas que se estendem por toda a largura do carro, é uma homenagem moderna ao clássico Veloster.

Falando das dimensões, esse modelo é bem compacto: são 4,28 metros de comprimento, 1,94 m de largura e 1,42 m de altura, com um entre-eixos de 2,72 m. Ele se posiciona como um hatch médio, mas com um perfil esportivo que com certeza vai chamar a atenção. O acabamento destaca tons metálicos, com puxadores e rodas em amarelo, um detalhe que vai fazer o carro brilhar na rua.

Entrando no interior, a proposta é bem futurista e divertida. O painel cheio de telas digitais e os bancos arredondados criam um ambiente leve. Um recurso interessante são os módulos de personalização batizados de BYOL (“Bring Your Own Lifestyle”), permitindo adaptar o espaço de acordo com seu estilo de vida. E para aqueles que se preocupam com a sustentabilidade, o uso de materiais reciclados é uma grata surpresa.

A versão que vai chegar ao mercado em 2026 como Ioniq 3 terá um estilo mais contido. Serão quatro portas convencionais e um interior menos chamativo. A motorização vai ser 100% elétrica, baseada na plataforma E-GMP de 400 volts, com opções de um ou dois motores, entregando entre 204 e 313 cv.

Esse modelo será produzido na Turquia e inicialmente será lançado na Europa, ocupando uma posição logo abaixo do Kona elétrico da Hyundai. O foco é oferecer um carro compacto, eficiente e que converse bem com o público urbano, mas sem deixar de lado um estilo marcante.

No Brasil, a influência do Concept Three será bastante sentida na nova geração do HB20, prevista para 2026, como parte da linha 2027. O hatch seguirá sendo produzido em Piracicaba (SP) e, pela primeira vez, vai ganhar uma versão SUV, incorporando elementos de design e tecnologia que vêm desse estudo europeu.