Arcfox T1 surge como novo concorrente do BYD Dolphin por R$ 47

A Arcfox, marca de carros elétricos do grupo BAIC, acaba de lançar o hatch compacto T1 no mercado. Esse novo modelo chega para dar trabalho aos rivais, como o BYD Dolphin e o Geely Xingyuan, com um estilo moderno e preços que vão de 62.800 a 87.800 yuans (cerca de R$ 47 mil a R$ 65 mil). A proposta aqui é bem direta: oferecer um carro elétrico que une design atraente, tecnologia de ponta e autonomia de respeito tudo isso com um preço bem em conta.

O T1 vai mais além, disponibilizando cinco versões e duas opções de bateria. Você pode optar pela de 33,4 kWh, que oferece uma autonomia de até 320 km, ou a de 42,3 kWh, que promete até 425 km. E para quem não quer perder tempo, a versão de maior autonomia já está pronta para entrega, enquanto a menor começará a ser entregue em outubro. Ah, e se você está pensando em recarregar a bateria, saiba que o modelo possui carregamento rápido, que vai de 30% a 80% em apenas 16 minutos. Bem prático, né?

Quando falamos de desempenho, o T1 traz tração dianteira e duas opções de motor, com potências de 70 kW (94 cv) e 95 kW. Para quem se preocupa com espaço, suas dimensões são de 4,34 m de comprimento, 1,86 m de largura e 1,57 m de altura, proporcionando conforto interno para até cinco pessoas e um porta-malas esperto.

No que diz respeito ao design, o T1 traz a filosofia Arc-Flow, com suas rodas de liga leve de 18 polegadas e linhas que realmente chamam a atenção. No interior, tem painel de instrumentos LCD de 8,8 polegadas e uma tela central flutuante de 15,6 polegadas, com um acabamento que promete ser seguro e de baixo odor, vindo de uma linha chamada “Extreme Clean Cabin”.

A Arcfox apresentou o T1 no Salão do Automóvel de Xangai em abril de 2025, e as primeiras unidades começaram a sair da produção em agosto. A marca, que é uma das pioneiras em elétricos na China, busca se reposicionar no mercado e impulsionar suas vendas.

Competir com modelos como o BYD Dolphin e o Geely Xingyuan, que já estão sólidos no mercado, não é tarefa fácil. No entanto, com sua autonomia competitiva e preços acessíveis, a Arcfox está de olho em atrair desde compradores urbanos até os fãs de veículos elétricos.

Além disso, o hatch não é só tecnológico, mas também pensado para o dia a dia. Com porta-copos, compartimentos para smartphones e um design interno que prioriza o conforto, o T1 se apresenta como uma escolha interessante para quem prefere compacidade sem abrir mão da funcionalidade.

O Arcfox T1 pode ser uma ótima opção para quem procura um carro elétrico prático e confortável, sem gastar uma fortuna. Se você está pensando em trocar de carro, vale a pena ficar de olho nesse novo player que está chegando!