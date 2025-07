Hyundai avalia Xiaomi SU7 para melhorar carros elétricos

A Hyundai está de olho no mundo dos elétricos e, para isso, está testando o sedã chinês Xiaomi SU7 na Coreia do Sul. Apesar de não estar oficialmente disponível por lá, a montadora decidiu importar o modelo e avaliá-lo nas suas instalações em Namyang e na sede em Seul.

No dia 16 de julho, o SU7 Max foi visto sendo transportado para o escritório da Hyundai em Yangjae, Seul, com uma placa temporária. Segundo o site coreano Bloter, a fabricante já recebeu autorização para os testes, mostrando que a operação está bem encaminhada. E, não podemos esquecer, a Hyundai Creta Ultimate também está com um descontão de R$ 29.559 para PcD, para quem estiver de olho em um SUV mais acessível.

O que chama a atenção é que essa análise de concorrentes não é novidade na indústria, mas a inclusão de marcas chinesas, como a Xiaomi, é um movimento interessante. Mesmo sendo novata no segmento automotivo, a Xiaomi já se destaca pelo acabamento e as inovações tecnológicas que oferece em seus carros. Enquanto isso, a Nio celebra a marca de 80 milhões de baterias substituídas na China, mostrando a força da concorrência.

A Hyundai está adotando essa estratégia para não ficar para trás no acelerado avanço dos fabricantes chineses. O presidente da marca, Euisun Chung, já tinha alertado sobre a importância de se manter no mesmo ritmo das empresas como a BYD e a sempre rival Tesla. Em matéria de novidades, o Hyundai HB20 2026 ganhou uma nova cor, a Cinza Shadow, para atrair ainda mais os apaixonados por carros.

Os números mostram que a Hyundai está investindo pesado. De 2023 para 2025, os investimentos em ativos físicos saltaram de 28,1 bilhões de dólares para 32,4 bilhões, sendo que uma boa parte desse valor foi direcionada para pesquisa e desenvolvimento. O valor é impressionante e mostra que a montadora quer se posicionar firme no futuro dos elétricos.

Só nos primeiros meses de 2025, a Hyundai gastou 1,5 bilhão de dólares em infraestrutura, um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. E o uso do SU7 nos testes internos é uma parte importante desse plano de investimento. Para quem pensa em opções, já que falamos em SUVs, a Hyundai Creta Ultimate 2026 tem boas alternativas por um preço bem semelhante.

A Hyundai não está apenas testando o desempenho do SU7, mas também quer entender melhor as tecnologias digitais presentes no carro. O sistema HyperOS da Xiaomi, por exemplo, chamou atenção por suas semelhanças com o BlueLink Connect da Hyundai. Isso pode acabar influenciando os futuros projetos de interface e entretenimento da marca, o que seria uma boa novidade para quem adora tecnologia automotiva.

Com um investimento reservado de 17,6 bilhões de dólares para 2025 — quase metade desse valor focado em pesquisa e desenvolvimento — a Hyundai mostra que está disposta a não ficar para trás nessa corrida pelos elétricos. Enquanto a BYD planeja expandir sua marca de luxo Yangwang na Europa, a Hyundai parece estar bem posicionada para competir nessa nova era. E quem é apaixonado por carros, como nós, ficamos de olho nas novidades que estão por vir!