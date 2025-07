Feriado em 15 de julho: descubra a história da data

Em julho, conhecido como mês de férias escolares, não existe feriado nacional, mas há exceções em algumas cidades. Nesta terça-feira, 15 de julho de 2025, o município de Acopiara, no Ceará, comemora um feriado especial.

### O que é o feriado de 15 de julho?

Neste dia, Acopiara, localizada a aproximadamente 351 quilômetros de Fortaleza, celebra Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a padroeira da cidade. Esta festividade é uma oportunidade importante para a comunidade, que já iniciou uma programação religiosa desde o início do mês. O ponto alto das celebrações acontece nesta terça-feira, com diferentes atividades e eventos voltados à devoção.

Inicialmente, o feriado era comemorado em 15 de setembro, mas em junho de 2013, o município decidiu antecipar a data para julho. A mudança visou melhor alinhar a festa ao calendário religioso e foi implementada durante a gestão do prefeito Francisco Vilmar Félix Martins.

### Onde mais tem feriado hoje, 15 de julho?

Além de Acopiara, outros municípios brasileiros também celebram feriado nesta data. Segundo informações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as seguintes cidades têm feriado em 15 de julho:

– Girau do Ponciano (Alagoas)

– Barra da Estiva (Bahia)

– Juazeiro (Bahia)

– Acopiara (Ceará)

– Arame (Maranhão)

– Águas Formosas (Minas Gerais)

– Luminárias (Minas Gerais)

– Paulistana (Piauí)

– Irati (Paraná)

– Pedro Afonso (Tocantins)

### Próximos feriados nacionais de 2025

Para quem planeja descansos futuros, os próximos feriados nacionais em 2025 são:

– 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil

– 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida

– 2 de novembro (domingo): Finados

– 15 de novembro (sábado): Proclamação da República

– 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

– 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Vale ressaltar que os quatro primeiros feriados caem em finais de semana, o que pode limitar oportunidades de descanso extra para quem trabalha de segunda a sexta-feira. Já os dois últimos feriados podem resultar em fins de semana prolongados, desde que as empresas decidam liberar os funcionários na sexta-feira seguinte. Entretanto, a concessão dessas folgas depende da política de cada empresa e pode incluir exigências como compensações.

### Feriado x ponto facultativo: qual a diferença?

É comum surgir dúvidas sobre a diferença entre feriados e pontos facultativos. Feriados são datas reconhecidas oficialmente por leis de nível federal, estadual ou municipal e, portanto, assegurados por legislação. Já os pontos facultativos não possuem essa formalidade e representam dias em que a dispensa do trabalho é opcional, podendo ser estabelecidos por decisões administrativas ou circunstâncias especiais.

Assim, enquanto os feriados são garantidos e devem ser respeitados, os pontos facultativos são uma questão de permissividade, podendo variar conforme as decisões dos empregadores.