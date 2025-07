3 celulares Xiaomi à prova d’água por menos de R$ 2.000

Smartphones Xiaomi à Prova d’Água por Menos de R$ 2.000

Atualmente, um smartphone com proteção contra água é quase essencial para muitos usuários. A Xiaomi tem expandido seu portfólio com modelos que possuem a certificação IP68, que garante resistência à água e poeira. Se você está em busca de um celular desta marca com essas características, confira três opções que custam menos de R$ 2.000.

Xiaomi POCO X7

O POCO X7, lançado em janeiro de 2025, é um celular voltado para quem busca durabilidade e bom desempenho em um modelo intermediário. O aparelho tem um design que divide opiniões, apresentando uma traseira em plástico e uma tela frontal em vidro Gorilla Glass Victus 2, que protege contra quedas.

A tela curva de 6,67 polegadas com tecnologia AMOLED proporciona excelente qualidade de imagem, suportando Dolby Vision e HDR10+, além de um brilho máximo de 3000 nits. O desempenho é garantido pelo chip Mediatek Dimensity 7300 Ultra, que funciona bem em tarefas do dia a dia, mas pode não ser suficiente para jogos intensivos, como Genshin Impact.

No setor de câmeras, o POCO X7 possui uma lente principal de 50 MP, uma ultrawide de 8 MP e uma macro de 2 MP. As fotos são geralmente boas em várias condições de luz, mas a lente macro não é tão eficaz em comparação às outras. Em termos de vídeo, ele grava em 4K a 30 fps, com boa estabilização óptica.

Sua bateria de 5.110 mAh assegura que o aparelho dure um dia inteiro em uso contínuo, e o carregamento rápido de 45W consegue recarregá-lo em aproximadamente 48 minutos.

Preços do POCO X7:

R$ 1.514,74 em uma loja online.

R$ 1.590,00 na Amazon.

R$ 1.628,00 no Mercado Livre.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

O Redmi Note 14 Pro 5G, também lançado em janeiro de 2025, se destaca com suas especificações robustas e design elegante. Com estrutura de proteção em Corning Gorilla Glass Victus 2 e certificação IP68, é ideal para quem busca resistência.

A tela AMOLED de 6,67 polegadas tem uma resolução de 2712×1220 pixels e uma taxa de atualização de 120 Hz, proporcionando uma experiência visual fluida e de alta qualidade. O dispositivo é alimentado pelo processador MediaTek Dimensity 7300-Ultra, disponível com opções de 8 GB ou 12 GB de RAM e armazenamento de 256 GB ou 512 GB.

Um dos principais atrativos é o conjunto de câmeras, com um sensor principal de 200 MP e estabilização óptica, permitindo tirar fotos impressionantes mesmo à noite. A bateria de 5.110 mAh permite um dia todo de uso intenso, e o carregamento rápido de 45W facilita recargas.

Preços do Redmi Note 14 Pro 5G:

R$ 1.833,00 na Amazon.

Xiaomi POCO X7 Pro

O POCO X7 Pro, lançado em janeiro de 2025, vem equipado com o processador MediaTek Dimensity 8400 Ultra, disponível em versões de 8 GB ou 12 GB de RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento. O sistema funciona com Android 15, com a interface HyperOS, prometendo três anos de atualizações.

A tela AMOLED de 6,67 polegadas possui uma taxa de atualização de 120 Hz e suporte a Dolby Vision e HDR10+, oferecendo brilho de até 3.200 nits. O conjunto de câmeras é composto por um sensor principal de 50 MP e uma lente ultrawide de 8 MP. A bateria de 6000 mAh garante grande autonomia, com carga rápida de 90W que completa a recarga em menos de uma hora.

Preços do POCO X7 Pro:

R$ 1.869,90 na Shopee.

R$ 1.975,00 na Amazon.

R$ 2.341,00 em outra loja.

Essas opções da Xiaomi não apenas oferecem resistência à água e poeira, mas também trazem funcionalidades e especificações que atendem uma variedade de necessidades para usuários em busca de smartphones de qualidade e acessíveis.