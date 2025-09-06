Fiat oferece desconto de R$ 33,6 mil na Toro Volcano Diesel 2026

A Fiat Toro Volcano Turbo Diesel 2.2, ano/modelo 2025/2026, chegou com um precinho interessante: R$ 210.490,00 à vista. Porém, se você é de uma microempresa ou produtor rural, pode levar a belezura por R$ 176.811,60 em condições especiais. É bom lembrar que essa faixa de preço é exclusiva para vendas diretas e vale até 15/09/2025.

Mas, atenção! A promoção não vale para pessoas físicas, PCD, taxistas ou qualquer empresa que não se encaixe na categoria de microempresa. Os interessados precisam entrar em contato com a concessionária para fazer a reserva. E não se esqueça: os preços podem variar de acordo com a região, cor escolhida e opcionais, então é sempre bom conferir.

Agora, vamos falar de vendas. A Fiat Toro está bombando! De acordo com a Fenabrave, ela liderou as vendas de picapes intermediárias de janeiro a agosto de 2025, com 30.501 unidades emplacadas. Logo atrás vem a Ram Rampage com 15.356 unidades e a Chevrolet Montana com 13.443. A Renault Oroch fecha o quarteto, em quarto lugar, com 7.582 unidades.

O motor da Toro Volcano Diesel é bem robusto: 2.2 turbodiesel, entregando 200 cavalos de potência e um torque admirável de 45,9 kgfm. Você vai adorar a transmissão automática de nove marchas e a tração nas quatro rodas. Se sua rotina envolve dirigir na cidade, prepare-se para uma média de 10,2 km por litro, que pode subir para 13 km por litro numa viagem mais tranquila na estrada. Perfeito para quem geralmente pega a estrada para um final de semana tranquilo com a família.

Agora, a versão 2026 da Fiat Toro Volcano vem cheia de tecnologia e conforto. Com rodas de liga leve aro 18, central multimídia de 8,4″ touchscreen e conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, você vai se sentir dentro de um carro do futuro. Sem contar os comandos de voz e o carregador de celular por indução — prático, né? Ah, e não tem como não mencionar o cluster digital de 7″ que dá um charme extra ao painel.

Falando em espaço, a Toro 2026 mede 4,95 metros de comprimento e 1,84 metro de largura, com uma altura de 1,68 metro e uma distância entre-eixos de 2,98 metros. A caçamba é generosa, com capacidade para 937 litros em todas as versões, ideal para quem precisa transportar carga ou até mesmo para uma viagem de camping com os amigos.

Com tudo isso, fica claro que a Fiat Toro Volcano 2026 traz um belo pacote para quem busca uma picape que une potência, conforto e tecnologia.