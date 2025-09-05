Honda Prelude, novo cupê baseado no Civic, é lançado

Houve um tempo em que os cupês de duas portas estavam em alta nas grandes montadoras, e não deixa de ser curioso ver como isso mudou. No Brasil, um dos grandes exemplos desse estilo era o Mitsubishi Eclipse, que fez sucesso nos anos 90 e ainda é lembrado com carinho pelos fãs de carros esportivos.

Mas, mesmo em mercados onde essas belezuras eram comuns, como nos Estados Unidos, as opções começaram a sumir. Marcas como Toyota, Nissan, Ford e Chevrolet decidiram abandonar os cupês para focar em SUVs, que têm sido um sucesso nas vendas. Até a Honda, que ainda manteve alguns modelos, se despediu dos cupês Accord e Civic há alguns anos.

Agora, a Honda parece querer dar um giro nessa onda e, enquanto muitos concorrentes estão se afastando dos cupês, ela está trazendo de volta o famoso Prelude. Depois de longos anos de teasers e protótipos, o novo Prelude está prestes a entrar em produção. Um nome que vai fazer muitos entusiastas vibrarem de emoção!

Motor híbrido e suspensão de Type R

As primeiras gerações do Prelude eram como variações mais ousadas do Accord, mas o novo modelo decidiu seguir um caminho diferente. Ele chega como um cupê híbrido, baseado no Civic, utilizando um sistema de dois motores elétricos que entregam 200 cv de potência sem precisar de uma transmissão convencional. E sim, ao dirigir, a sensação de ter um motor elétrico e um convencional é bastante distinta.

Uma das grandes novidades é a suspensão dianteira de duplo eixo, igual à do Civic Type R. Essa escolha vai ajudar a diminuir a tendência de torque sob esterçamento quando você acelera com força. E quem já experimentou sentir esse efeito sabe que é muito mais divertido controlar o carro quando ele não fica “desviando”. Além disso, os bancos esportivos são feitos com materiais melhores que os do Civic normal, dando aquele toque especial para o amante de esportivos.

Outro detalhe interessante é o S+ Shift. Essa tecnologia simula trocas de marcha em um carro que, na verdade, não tem engrenagens convencionais. Para quem tem saudade de um câmbio mais manual, as trocas virtuais com paddle shifters vão fazer você se sentir no controle total do carro.

Conectividade e conforto

Dentro do carro, a central multimídia de 9 polegadas com Google integrado está de tirar o chapéu. Você também vai curtir a navegação sem fio do Apple CarPlay e Android Auto. Para quem gosta de música, o sistema de som Bose é item de série e vai deixar suas playlists ainda mais agradáveis durante a viagem.

As rodas de 19 polegadas com acabamento Berlina Black dão um visual bem arrojado ao carango. E se você quer algo ainda mais esportivo, a divisão Honda Performance Development (HPD) tem opções interessantes na manga, como spoilers e acessórios que deixam o carro com uma pegada de competição.

Espaço interno e versatilidade

O Prelude é um 2+2, com espaço razoável para as pernas no banco traseiro, mas quem é mais alto já vai perceber que a altura do teto pode ser um problema. Um adulto de 1,80 m até consegue se acomodar, mas terá que ter cuidado com a cabeça, porque o espaço é meio apertado.

Por outro lado, o porta-malas tem uma abertura que facilita carregar de tudo, desde malas maiores até uma bicicleta (se você remover a roda dianteira, claro). A ideia é que, em uma viagem longa, você tenha um cupê que traga conforto e também praticidade na bagagem.

E apesar de ainda não haver preços confirmados, o novo Prelude promete chegar às lojas no final do outono no hemisfério norte. Com tudo isso, a Honda busca oferecer uma experiência esportiva única, mantendo a eficiência e a confiabilidade que já são a cara da marca. E para um segmento que parecia esquecido, o Prelude está pronto para escrever uma nova história nas pistas.