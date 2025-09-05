NASA revela indícios de vida em outro local do Sistema Solar

A missão Cassini é uma das mais fascinantes já realizadas pela NASA. O objetivo principal dessa sonda era explorar Saturno e suas luas. Entre elas, Encélado chama atenção. Essa lua tem mais de 500 km de diâmetro e abriga um núcleo rochoso coberto por uma espessa camada de gelo, que chega a 40 km. O mais intrigante? Há indícios de que vida possa existir lá!

Os Sinais

A Cassini tinha uma missão clara: entender as nuvens de gás e os gêiseres que surgem no polo de Encélado. Para isso, a sonda se aproximou a apenas 49 km da superfície, um feito impressionante. Durante a aproximação, a nave voou a uma velocidade de cerca de 19.000 km/h, capturando não apenas água, mas também outros compostos que saem dos gêiseres.

O estudo revelou que Encélado poderia ter condições semelhantes às encontradas nos oceanos da Terra, onde se registra a presença de vida. Os gases detectados na lua contêm hidrogênio e dióxido de carbono, em proporções de 1,4% e 0,8%, respectivamente. Essa combinação é interessante, pois poderia indicar reações hidrotermais, semelhantes às que ocorrem em nosso planeta, onde magma em altas temperaturas interage com água e rochas.

Em investigações anteriores, a Cassini confirmou a presença de água, metais orgânicos e metano em Encélado. Esta missão é considerada uma das mais importantes para entender Saturno e suas peculiaridades. A sonda ainda tem planos de explorar o interior do planeta antes de enfrentar sua morte na atmosfera. É uma jornada que nos ensina muito sobre o nosso sistema solar e a possibilidade de vida fora da Terra.