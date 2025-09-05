The Voice Brasil 2025 começa gravações e estreia em outubro

As gravações da nova temporada de “The Voice Brasil” começaram nesta semana, confirmando que o programa irá estrear em outubro de 2025. Nesta edição, o reality show será exibido simultaneamente no SBT e no Disney+, trazendo novidades tanto no time de jurados quanto em sua estrutura de produção.

Tiago Leifert, que já foi apresentador do programa e deixou a produção em 2021, retorna agora ao comando. O júri contará com importantes nomes da música brasileira, como Mumuzinho, a dupla Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles. Nos bastidores, Gaby Cabrini ficará responsável por mostrar ao público tudo o que acontece fora do palco, oferecendo uma perspectiva mais ampla do que é produzido.

Uma das grandes inovações da temporada é a exibição em múltiplas plataformas. Finalizações semanais serão transmitidas na TV aberta e no streaming, enquanto o Disney+ também oferecerá conteúdos exclusivos. Os assinantes poderão acessar os episódios completos sob demanda, permitindo que assistam à sua conveniência. Essa estratégia visa aumentar a audiência e engajar diferentes perfis de espectadores, unindo a transmissão tradicional e as plataformas digitais.

O Disney+ já se destaca como uma das principais opções de streaming na América Latina, reunindo conteúdos de empresas renomadas como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e ESPN. Além de longas-metragens e séries, o serviço também oferece documentários e transmissões ao vivo de eventos esportivos, tornando-se uma alternativa sólida para o entretenimento na região. O aplicativo está disponível em diferentes dispositivos, como celulares, smart TVs e no site oficial.

Por sua vez, o SBT, que foi fundado em 19 de agosto de 1981, hoje alcança mais de 195 milhões de telespectadores e está presente em 71 milhões de lares brasileiros. A emissora possui 117 afiliadas no país e transmite uma programação diversificada ao longo de 24 horas, registrando uma participação média de 8,4% da audiência na Grande São Paulo.

O complexo de estúdios do SBT em Osasco, na Grande São Paulo, é equipado com tecnologia de ponta e abrange mais de 5.880 m², incluindo uma cidade cenográfica de 7.200 m². A emissora é conhecida pela credibilidade de seu jornalismo, suas produções voltadas para o público infantojuvenil e sua forte presença no ambiente digital.