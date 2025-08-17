Honda incorpora plástico reciclado em novas motos

A Honda trouxe algumas novidades interessantes nas scooters grandes Forza 750 e X-ADV para a linha 2026. Uma das mais legais é o compromisso da marca em usar mais plásticos reciclados nas motos. Essa iniciativa não é apenas uma prática sustentável; é um passo importante para a indústria.

Desde 2024, a Honda tem coletado materiais de para-choques automotivos nas concessionárias para fabricar os bagageiros da X-ADV. E mais: a marca começou a usar o que chamam de “materiais reciclados pré-consumo” nos painéis da carroceria de modelos como NC750X, Forza 750 e X-ADV. Aqui no Brasil, temos a NC750X, que ganhou uma atualização legal com o câmbio automatizado de dupla embreagem (DCT), oferecendo um toque extra de modernidade e conforto ao pilotar.

Mas o que são esses “materiais reciclados pré-consumo”? Imagine que você está assando biscoitos e sempre sobra um pouco de massa. Ao invés de jogar fora, você reutiliza para fazer mais biscoitos. A Honda faz algo similar com pequenos pedaços de plástico gerados durante a fabricação. Essa escolha facilita o processo, já que eles conhecem a origem e a qualidade desses materiais, garantindo segurança e confiabilidade no uso.

A tendência de usar plásticos reciclados se expandiu com o uso do plástico Durabio, da Mitsubishi, que a Honda vem aplicando em algumas motocicletas desde 2024. O mais notável foi no para-brisa da CRF1100L Africa Twin, que mostrou bom desempenho. Agora, esse material está presente também nos plásticos da X-ADV e NC750X, além da nova XL750 Transalp, que também estará disponível por aqui.

A reciclagem vai além dos plásticos. A Honda encontra maneiras de reaproveitar alumínio em rodas, começando nas motos menores e seguindo para modelos maiores. Essa prática já colheu bons frutos no Japão e a expectativa é que continue crescendo, tornando o processo de fabricação ainda mais sustentável e eficiente.

Em resumo, a Honda está não só inovando em tecnologia e design, mas também se preocupando com o meio ambiente. Isso é algo que todos nós, que amamos estar ao volante e nas duas rodas, podemos valorizar. Afinal, quem não gostaria de pilotar sabendo que está contribuindo para um mundo mais sustentável?