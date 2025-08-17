Os piores assentos em aviões: guia dos mais desconfortáveis

Além de garantir os melhores preços, escolher os melhores assentos no avião pode fazer toda a diferença na sua viagem. Afinal, embora os voos sejam uma forma rápida de se deslocar, um assento desconfortável pode transformar um trajeto de horas em uma verdadeira tortura.

A escolha do assento vai além da classe que você opta. Tem lugares que definitivamente devem ser evitados. Vamos dar uma olhada em quais são eles e por quê.

Última fileira

Os assentos na última fileira, lá no fundo do avião, não têm o famoso recurso de reclinar. Isso pode ser um problema, especialmente durante voos longos. Além disso, por estarem perto de áreas comuns, o barulho costuma ser bem incômodo.

Próximos aos banheiros

Embora esses assentos pareçam práticos, a verdade é que ficar perto dos banheiros pode ser uma experiência bem desagradável. O vai e vem de passageiros é constante, e os odores, vamos ser sinceros, não ajudam em nada a tornar a viagem mais agradável.

Próximos às saídas de emergência

Os assentos próximos às saídas de emergência oferecem espaço extra para as pernas, mas também têm seus contras. Muitas vezes, eles não reclinam e as bagagens precisam ser guardadas em outro lugar, o que pode ser um incômodo durante o voo.

Próximos à área de serviço

Se você escolher um assento perto da área onde os comissários se reúnem, esteja preparado para um barulho contínuo. Essa é a zona onde eles preparam as refeições e conversam, então é provável que você ouça tudo isso durante o trajeto.

Assentos do meio

Os assentos do meio têm um lado complicado. Além de não oferecerem uma vista lateral — quem gosta de olhar pela janela que o diga —, a falta de espaço é um problema. Você acaba tendo que dividir o espaço com os dois passageiros ao seu lado, o que pode ser bem desconfortável.

Assentos que não reclinam

Cuidado com assentos que não oferecem a opção de reclínio, como os da fileira 15 no Boeing 737-800. Em voos longos, isso pode ser um verdadeiro desafio, causando desconforto e impedindo que você relaxe.

Assentos voltados para trás

Por fim, alguns aviões possuem assentos que são voltados para trás. Eles podem causar desconforto e até enjoo em algumas pessoas. Além disso, você ficará exposto ao olhar dos outros passageiros, o que nem sempre é a melhor experiência.

Agora que você sabe quais assentos evitar, fica mais fácil encontrar aquela poltrona ideal para a sua próxima viagem!