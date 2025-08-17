Carros elétricos somam 76% das vendas no Nepal, revela Fipe Carros

O Nepal, famoso por suas majestosas montanhas, agora se destaca também por outro motivo: a rápida adesão aos veículos elétricos. Em 2024, impressionantes 76% dos carros novos vendidos eram elétricos, muito acima da média mundial, que está em torno de 20%.

Esse salto é incrível, considerando que, até 2015, os elétricos eram praticamente inexistentes por lá. A virada começou com um bloqueio de fronteira com a Índia, que cortou o fornecimento de combustíveis e fez o governo acelerar os investimentos em energia hidrelétrica, aproveitando os rios abundantes do país.

Mudanças na Mobilidade Elétrica

Com a eletricidade garantida, o Nepal decidiu apostar de vez na mobilidade elétrica. O governo retirou impostos de importação para carros elétricos — até 40% — enquanto impôs taxas altíssimas em veículos a combustão, que podem chegar até 300%. Isso fez com que, além de ecológicos, os elétricos se tornassem a opção mais barata para quem está pensando em adquirir um carro.

Os fabricantes chineses, especialmente a BYD, dominaram o mercado, oferecendo modelos adaptados ao relevo montanhoso e com preços que cabem no bolso. Carros como o Dolphin e o Atto 3 se tornaram populares entre motoristas urbanos e famílias. Hoje, cerca de 70% a 80% das vendas de elétricos no Nepal são de marcas chinesas.

Infraestrutura em Crescimento

A infraestrutura de recarga também cresceu a passos largos. Já são mais de 1.200 carregadores públicos espalhados pelo país, além de muitas estações em empresas e residências. Essa expansão trouxe confiança aos motoristas, que agora não veem mais a autonomia como uma barreira.

Sabe como é, quem já pegou uma estrada mais longinha e ficou na dúvida se ia encontrar um posto para abastecer. Agora, imagine não ter essa preocupação, só com a questão de encontrar um carregador. É uma mudança bem significativa!

Impacto Econômico e Metas Futuras

O impacto econômico também é notável: o Nepal está economizando com importações de combustíveis e aumentando a arrecadação com impostos sobre veículos elétricos, além de diminuir a poluição em cidades como Katmandu. Em um único ano fiscal, mais de 10 mil veículos elétricos foram importados.

O governo tem metas ambiciosas. Até 2030, pretende que 90% dos carros particulares e 60% do transporte público sejam elétricos. Em 2045, o plano é alcançar emissão zero. Já existem alguns ônibus elétricos circulando em Katmandu, mas especialistas alertam que ainda são necessários pelo menos 800 para fazer uma diferença real na poluição urbana.

Desafios à Frente

Apesar do avanço impressionante, o futuro pede cautela. O recente aumento nos impostos, dificuldades de financiamento e a falta de infraestrutura em áreas rurais podem desacelerar esse progresso. No entanto, a trajetória do Nepal é uma inspiração, mostrando que países em desenvolvimento também podem ser protagonistas na transição para um transporte limpo e acessível.

Assim, o que parecia apenas um sonho está se tornando realidade bem diante dos nossos olhos, e quem sabe o que mais o futuro guarda para nós na estrada?