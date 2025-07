Caminhão tomba em ponte com sete Toyota Hilux carregadas

Um caminhão cegonha que transportava sete incríveis Toyota Hilux tombou em uma curva na nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre (RS), na manhã da última terça-feira (22). O acidente parou um pedaço do trânsito na região, que já é um caos em horários de pico. O caminhão seguia da fábrica da Toyota em Zárate, na Argentina, em direção a um centro de distribuição na capital gaúcha.

O curioso é que o tombamento aconteceu em um trecho elevado. Uma das picapes se soltou da estrutura e despencou cerca de 20 metros até a Rua Voluntários da Pátria. As imagens que viralizaram nas redes sociais mostram o exato momento em que o caminhão perder o equilíbrio e cair de lado é de deixar qualquer entusiasta de carro de boca aberta.

Por sorte, o motorista teve apenas ferimentos leves e recebeu atendimento no local. Ninguém mais se feriu, mas o prejuízo com a carga foi alto: estima-se que as Hilux, que custam cerca de R$ 200 mil cada, resultaram em um total de R$ 1,4 milhão em danos. Imagina a sensação de um fã de picape ao ver as queridinhas em uma situação dessas!

A CCR ViaSul, que cuida da ponte, precisou chamar dois guinchos enormes para retirar o caminhão e as picapes. Para isso, rolou um bloqueio parcial da via, levando o trânsito a ficar bem lento por boa parte da manhã. E, enquanto a galera esperava, os fãs da Hilux começaram a comentar sobre o modelo que leva um descontão de R$ 50 mil para CNPJ. Ah, se a gente pudesse aproveitar um desses descontos, né?

Mesmo com a confusão, a estrutura da ponte não ficou danificada. Mas a queda da picape exigiu cuidados na parte de baixo da via, onde atingiu a calçada. As equipes de limpeza e segurança foram rápidas para liberar o trecho e garantir que tudo estivesse seguro para os motoristas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) entrou na jogada para investigar o que aconteceu. As causas do acidente podem ser excesso de velocidade ou algum erro na manobra na curva. Quem já pegou uma curva mais fechada sabe como é importante ter a noção certa de como entrar e sair dela, né?