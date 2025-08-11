Honda atualiza sua motocicleta de entrada: confira os preços

A Honda acaba de apresentar a linha 2026 da sua icônica NXR 160 Bros, e a boa notícia é que as novas versões começam a chegar às concessionárias na segunda quinzena de agosto. A grande sacada dessa nova leva é a inclusão de uma nova cor azul na versão CBS, que pode agradar quem busca um visual mais discreto. Já a versão ABS, popular entre os motociclistas, vai continuar com as opções cinza e vermelho. Para quem estiver no mercado, os preços sugeridos são de R$ 21.320 para a CBS e R$ 22.260 para a ABS — mas lembre que esses valores não incluem frete.

Falando um pouco das novidades que essa moto trouxe, muitas delas foram vistas pela primeira vez na linha de 2025. A Bros ganhou um visual mais moderno, com faróis e lanternas em LED, um painel digital que mostra tudo: de indicador de marcha a consumo médio. E para facilitar a vida de quem adora se conectar, tem até uma tomada USB-C na carenagem do farol e um assento em dois níveis, que proporciona mais conforto. Sabe aqueles detalhes que fazem a diferença numa viagem longa? A ergonomia pensada para o piloto é um deles.

Se você já pegou estrada de moto, provavelmente sabe como um bom sistema de suspensão importa na hora de encarar buracos ou irregularidades. Com a linha de 2025, a Bros recebeu uma nova calibração da suspensão traseira e um garfo dianteiro mais robusto, aumentando a espessura dos tubos de 31 mm para 33 mm. A suspensão manteve o curso de 180 mm na frente e 150 mm atrás, proporcionando conforto na pilotagem. As rodas, feitas para aguentar qualquer tipo de terreno, continuam com aro de 19″ na frente e 17″ atrás, calçadas com pneus do tipo 90/90-19 e 110/90-17.

Agora, uma questão importante para quem se preocupa com segurança: a versão ABS, que chegou em 2025, atua apenas na roda dianteira. No modelo CBS, a frenagem é combinada, com 30% da força indo para a frente e 70% para a traseira. Ambas têm discos de 240 mm na frente e 220 mm atrás. Isso traz uma sensação de controle que é vital, especialmente em manobras rápidas.

Em relação ao motor, a Bros mantém seu potente monocilíndrico arrefecido a ar, com 162,7 cm³ e um sistema FlexOne, que entrega até 14,3 cv de potência com etanol a 8.000 rpm, além de torque de 1,45 kgf.m a 5.500 rpm. Desde o ano passado, o motor recebeu uma leve reprogramação da central eletrônica para atender às novas normas de emissão, o que resultou em uma pequena redução da potência e torque em comparação com a linha anterior. A transmissão de cinco marchas, agora com a quinta relação mais longa, ajuda a economizar combustível na estrada.

Sobre o design, o tanque metálico continua com 12 litros de capacidade e proteção plástica. O bagageiro é integrado às laterais e o guidão teve um pequeno reposicionamento para uma pilotagem mais confortável, algo que muitos apreciam durante longos trajetos. O peso seco da Bros é de 125 kg e a altura do assento, perfeita para a maioria, é de 836 mm, com um vão livre de 247 mm, ideal para encarar os desafios das ruas brasileiras.

Entre julho de 2024 e junho de 2025, a Honda produziu 180 mil unidades da Bros, mostrando a força desse modelo no mercado. Para 2026, a fabricante optou por manter a linha anterior intacta, adicionando apenas a nova opção de cor azul na versão CBS. Essa escolha certamente vai deixar muitos apaixonados por motos mais ansiosos para colocar as mãos nessa novidade!