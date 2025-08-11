Mundo Automotivo

Honda atualiza sua motocicleta de entrada: confira os preços

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Honda renova sua aventureira mais barata: veja os preços
Honda renova sua aventureira mais barata: veja os preços

A Honda acaba de apresentar a linha 2026 da sua icônica NXR 160 Bros, e a boa notícia é que as novas versões começam a chegar às concessionárias na segunda quinzena de agosto. A grande sacada dessa nova leva é a inclusão de uma nova cor azul na versão CBS, que pode agradar quem busca um visual mais discreto. Já a versão ABS, popular entre os motociclistas, vai continuar com as opções cinza e vermelho. Para quem estiver no mercado, os preços sugeridos são de R$ 21.320 para a CBS e R$ 22.260 para a ABS — mas lembre que esses valores não incluem frete.

Falando um pouco das novidades que essa moto trouxe, muitas delas foram vistas pela primeira vez na linha de 2025. A Bros ganhou um visual mais moderno, com faróis e lanternas em LED, um painel digital que mostra tudo: de indicador de marcha a consumo médio. E para facilitar a vida de quem adora se conectar, tem até uma tomada USB-C na carenagem do farol e um assento em dois níveis, que proporciona mais conforto. Sabe aqueles detalhes que fazem a diferença numa viagem longa? A ergonomia pensada para o piloto é um deles.

Se você já pegou estrada de moto, provavelmente sabe como um bom sistema de suspensão importa na hora de encarar buracos ou irregularidades. Com a linha de 2025, a Bros recebeu uma nova calibração da suspensão traseira e um garfo dianteiro mais robusto, aumentando a espessura dos tubos de 31 mm para 33 mm. A suspensão manteve o curso de 180 mm na frente e 150 mm atrás, proporcionando conforto na pilotagem. As rodas, feitas para aguentar qualquer tipo de terreno, continuam com aro de 19″ na frente e 17″ atrás, calçadas com pneus do tipo 90/90-19 e 110/90-17.

Agora, uma questão importante para quem se preocupa com segurança: a versão ABS, que chegou em 2025, atua apenas na roda dianteira. No modelo CBS, a frenagem é combinada, com 30% da força indo para a frente e 70% para a traseira. Ambas têm discos de 240 mm na frente e 220 mm atrás. Isso traz uma sensação de controle que é vital, especialmente em manobras rápidas.

Em relação ao motor, a Bros mantém seu potente monocilíndrico arrefecido a ar, com 162,7 cm³ e um sistema FlexOne, que entrega até 14,3 cv de potência com etanol a 8.000 rpm, além de torque de 1,45 kgf.m a 5.500 rpm. Desde o ano passado, o motor recebeu uma leve reprogramação da central eletrônica para atender às novas normas de emissão, o que resultou em uma pequena redução da potência e torque em comparação com a linha anterior. A transmissão de cinco marchas, agora com a quinta relação mais longa, ajuda a economizar combustível na estrada.

Sobre o design, o tanque metálico continua com 12 litros de capacidade e proteção plástica. O bagageiro é integrado às laterais e o guidão teve um pequeno reposicionamento para uma pilotagem mais confortável, algo que muitos apreciam durante longos trajetos. O peso seco da Bros é de 125 kg e a altura do assento, perfeita para a maioria, é de 836 mm, com um vão livre de 247 mm, ideal para encarar os desafios das ruas brasileiras.

Entre julho de 2024 e junho de 2025, a Honda produziu 180 mil unidades da Bros, mostrando a força desse modelo no mercado. Para 2026, a fabricante optou por manter a linha anterior intacta, adicionando apenas a nova opção de cor azul na versão CBS. Essa escolha certamente vai deixar muitos apaixonados por motos mais ansiosos para colocar as mãos nessa novidade!

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Hyundai i30 é flagrado em testes e pode ganhar terceiro facelift

Hyundai i30 é visto em testes para novo facelift

23 minutos atrás
GAC inicia testes do SUV GS3 no Brasil para enfrentar Honda HR-V e Nissan Kicks

GAC começa testes do SUV GS3 no Brasil para concorrer com HR-V

50 minutos atrás
Geely estreia no Brasil com primeira de 23 concessionárias previstas

Geely inicia atividades no Brasil com primeira concessionária

1 hora atrás
Renovada, Ford Maverick registra recorde de vendas

Ford Maverick renovada atinge recorde histórico de vendas

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo