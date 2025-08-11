Mineral raro do núcleo da Terra impulsiona economia e inovação

Um metal que quase não aparece na crosta terrestre, mas que está no coração da tecnologia moderna, tem se tornado motivo de disputa entre diversos setores. Estamos falando do irídio. Ele e seus minerais, como o osmirídio, que é uma liga de ósmio e irídio, têm uma história fascinante que vai do núcleo da Terra até as naves espaciais.

Embora não exista um consenso sobre qual é o mineral mais valioso do mundo, poucos materiais conseguem unir a raridade geológica e a relevância tecnológica como os metais do grupo da platina (PGMs). E, sem dúvida, o irídio se destaca por sua complexidade e escassez, o que o torna estratégico em várias áreas.

O que torna o irídio tão valioso?

Falar em valor vai além do preço. É preciso considerar a escassez, a dificuldade de extração, a versatilidade e a importância tecnológica desse elemento.

No mundo das gemas, a disputa pelo título de mineral mais valioso muitas vezes se concentra em pedras como a jadeíta imperial, a musgravita e a painita, que podem alcançar preços estratosféricos por quilate. No entanto, na indústria, o irídio, junto com o ródio, geralmente lidera o ranking de preços e criticidade, superando até mesmo os metais preciosos tradicionais.

Quando o foco está em economia real e inovação, o irídio se destaca. Ele é utilizado em propulsão espacial, em eletrolisadores para hidrogênio verde e na medicina nuclear. Não é à toa que, nas notícias econômicas, o irídio aparece como um mineral cada vez mais estratégico.

A jornada do irídio

O irídio é um elemento que se forma em condições extremas. Por ser siderófilo, ele migrou para o núcleo metálico da Terra durante a formação do planeta, tornando-se extremamente raro na crosta, onde sua concentração é de apenas décimos de parte por bilhão. Quando encontramos indícios dele em rochas superficiais, geralmente estamos lidando com materiais de origem extraterrestre, como no caso do impacto que levou à extinção dos dinossauros.

Essa raridade explica por que não podemos apontar um único mineral como o mais valioso. Se considerarmos a escassez e a importância tecnológica, minerais que contêm irídio, como o osmirídio, estão no topo da lista.

Por que esses minerais são tão especiais?

O osmirídio, também conhecido como iridosmina, forma alianças naturais com ósmio e rutênio, resultando em uma estrutura orientada que é extremamente dura. Isso explica seu uso em instrumentos de alta precisão, contatos elétricos e outros componentes que precisam resistir ao desgaste. Em resumo, essa combinação única de química complexa e propriedades excepcionais faz do irídio um material fundamental para a alta tecnologia.

Esses minerais raros costumam ser encontrados em depósitos aluvionares, frequentemente associados a ouro e platina. O irídio metálico, na maior parte das vezes, surge como um coproduto do refino de minérios de platina e níquel.

A maior produção global de irídio vem da África do Sul, especialmente da Complexo de Bushveld, seguida pela Rússia. O resultado é uma oferta concentrada e limitada, o que torna a comercialização desse metal uma tarefa delicada.

Aplicações do irídio

Na propulsão espacial, por exemplo, o uso de câmaras de combustão revestidas com irídio melhorou significativamente o desempenho de motores de foguetes. O irídio também é utilizado em eletrolisadores PEM, onde se destaca como o catalisador mais estável para reações químicas essenciais em projetos de hidrogênio verde.

Na medicina, os radioisótopos de irídio são implícitos no tratamento de câncer, enquanto em automóveis, as velas de ignição com irídio geram uma centelha mais estável e durável.

O mercado e os preços

Os preços do irídio têm subido ao longo do tempo, enquanto metais como o ródio têm apresentado uma queda. O que isso revela é que o título de "mineral mais valioso do mundo" depende da perspectiva: estaremos falando de gemas ou de metais industriais?

Impactos e considerações éticas

A oferta de irídio, concentrada em poucos lugares do mundo, a torna vulnerável a eventos geopolíticos e interrupções operacionais. Como o irídio é um coproduto, aumentar a produção não é tarefa fácil e está ligado ao ciclo de extração da platina e do níquel. Isso promove a busca por reciclagem e substituição parcial em aplicações críticas.

Como adquirir de forma responsável

Se você está pensando em adquirir produtos que contenham irídio, opte por fornecedores com boa reputação, que utilizem acreditação LPPM e que realizem due diligence constante. Verifique se há certificações de origem e laudos de pureza para garantir procedência responsável.

Este cuidado ajuda a assegurar que você está adquirindo um mineral raro e valioso com consciência ambiental e social.