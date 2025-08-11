Geely inicia atividades no Brasil com primeira concessionária

A Geely, essa gigante chinesa de automóveis, acaba de dar um passo importante no Brasil com a abertura da Geely Globo em São José dos Pinhais, no dia 6 de agosto. E não é só uma loja, mas a primeira de 23 concessionárias que a marca pretende abrir por aqui até 2025. Isso mesmo! A ideia é alcançar 18 cidades, e até agosto já teremos oito delas funcionando.

E como bom brasileiro adora um shopping, a estratégia da Geely vai além das concessionárias. Em julho, foram inaugurados 22 pontos de venda em shoppings, trazendo a novidade para locais movimentados e oferecendo um atendimento mais próximo do cliente. Cada unidade segue o padrão global da marca, mas tem aquele toque especial que a gente gosta, né?

O showroom da Geely Globo é bem bacana, com 402 m² e espaço para até sete veículos. É um lugar que foi pensado pra destacar o design e as tecnologias dos modelos. Você vai encontrar iluminação direcionada, painéis de LED e até um lounge climatizado. E olha que interessante: nos fins de semana, tem serviço de welcome coffee, ideal para quem vai conferir os carros com calma.

O grande destaque desse início de operação é o SUV elétrico EX5, que chega ao Brasil em 2025. Esse carro promete muito! Com um motor de 160 kW, o que dá cerca de 218 cv e um torque de 31,6 kgfm, ele é perfeito para quem adora uma arrancada forte. A bateria é de 60,2 kWh e, segundo os testes, ele consegue rodar até 413 km com uma única carga. Para a galera que tem pressa, o carregador rápido (DC) leva a bateria de 30% a 80% em apenas 30 minutos. E se você não tá tão na correria, na tomada lenta (AC), o tempo de recarga chega a aproximadamente 8 horas.

O preço inicial do EX5 é de R$ 205.800, entrando na disputa com modelos como o BYD Yuan Plus e o GAC Aion V. A Geely apostou em um bom equilíbrio entre desempenho, espaço e design, como a gente gosta por aqui.

A abertura da Geely Globo não é só uma nova concessionária; é o começo de uma rede própria que vai transformar a forma como a marca se posiciona no Brasil. Essa estratégia vai impulsionar as vendas do EX5 e abrir caminho para novos modelos elétricos, como o compacto Geely Geome, que já promete enfrentar o popular BYD Dolphin. É um momento interessante para quem ama carros e está atento a inovações no mercado.