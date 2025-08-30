Fiat reduz preço da Toro Freedom 2026 em R$ 21.186 para CNPJ

A Fiat chamou a atenção de quem está em busca de uma picape com estilo e potência. A nova Toro Freedom Turbo 270 Flex, do ano/modelo 2025/2026, está com um preço super atrativo. O valor original é de R$ 169.490, mas se você optar por pagar à vista, sai por R$ 148.303,75. Um descontão que merece destaque!

Essa oferta é voltada especialmente para microempresas e produtores rurais que possuem um CNPJ ativo. É importante ficar de olho na documentação necessária, já que a compra deve ser feita na modalidade de vendas diretas. O preço pode sofrer variações dependendo da região, então é sempre bom conferir!

### Detalhes da Nova Fiat Toro

Sob o capô da Toro Freedom, encontramos o motor 1.3 GSE T4 turbo, que entrega uma potência de 176 cv e um torque impressionante de 27,5 kgfm. Para quem precisa de um câmbio eficiente, esse modelo conta com um automático de seis marchas e tração dianteira — perfeito para acelerar naquela estrada aberta que você tanto ama.

E por falar em aceleração, essa picape vai de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos. Para quem já pegou aquele trânsito, sabe que um câmbio esperto faz toda a diferença!

### Consumo e Desempenho

Quando olhamos para o consumo, os números variam conforme o combustível. Com etanol, a Toro faz cerca de 6,5 km/l na cidade e 7,8 km/l na estrada. Com gasolina, o desempenho melhora bastante, chegando a 9,4 km/l no uso urbano e 10,8 km/l em rodovias. Vale a pena ficar de olho nos preços dos combustíveis para ver qual é a melhor estratégia.

### Dimensões Impressionantes

E o tamanho? A Toro se destaca: são 4,94 metros de comprimento, 1,84 m de largura e 1,73 m de altura. Com um caçamba de 937 litros, você consegue levar tudo o que precisa. Além disso, nas versões flex, essa picape suporta até 750 kg e pode rebocar até 400 kg. Se você planeja aquela viagem com a família e quer levar tudo, essa caçamba é uma mão na roda!

### Vendas em Alta

A Fiat Toro está fazendo sucesso nas vendas, liderando o mercado de picapes intermediárias de janeiro a julho de 2025, com 27.320 unidades emplacadas. Por isso, se está pensando em investir em uma picape, a Toro pode ser uma excelente escolha.

### Conclusão

Se você está em busca de uma picape que combine força, economia e espaço, a Fiat Toro Freedom Turbo 270 Flex promete atender a todas as suas necessidades. Agilidade, capacidade de carga e um preço especial podem ser ótimos fatores para impulsionar a sua decisão. Fique ligado nas ofertas e aproveite!