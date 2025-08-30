Mundo Automotivo

Fiat reduz preço da Toro Freedom 2026 em R$ 21.186 para CNPJ

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Fiat rebaixa preço da Toro Freedom 2026 em R$ 21.186 para CNPJ
Versão Ranch na foto - Crédito da imagem: RG VEÍCULOS

A Fiat chamou a atenção de quem está em busca de uma picape com estilo e potência. A nova Toro Freedom Turbo 270 Flex, do ano/modelo 2025/2026, está com um preço super atrativo. O valor original é de R$ 169.490, mas se você optar por pagar à vista, sai por R$ 148.303,75. Um descontão que merece destaque!

Essa oferta é voltada especialmente para microempresas e produtores rurais que possuem um CNPJ ativo. É importante ficar de olho na documentação necessária, já que a compra deve ser feita na modalidade de vendas diretas. O preço pode sofrer variações dependendo da região, então é sempre bom conferir!

### Detalhes da Nova Fiat Toro

Sob o capô da Toro Freedom, encontramos o motor 1.3 GSE T4 turbo, que entrega uma potência de 176 cv e um torque impressionante de 27,5 kgfm. Para quem precisa de um câmbio eficiente, esse modelo conta com um automático de seis marchas e tração dianteira — perfeito para acelerar naquela estrada aberta que você tanto ama.

E por falar em aceleração, essa picape vai de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos. Para quem já pegou aquele trânsito, sabe que um câmbio esperto faz toda a diferença!

### Consumo e Desempenho

Quando olhamos para o consumo, os números variam conforme o combustível. Com etanol, a Toro faz cerca de 6,5 km/l na cidade e 7,8 km/l na estrada. Com gasolina, o desempenho melhora bastante, chegando a 9,4 km/l no uso urbano e 10,8 km/l em rodovias. Vale a pena ficar de olho nos preços dos combustíveis para ver qual é a melhor estratégia.

### Dimensões Impressionantes

E o tamanho? A Toro se destaca: são 4,94 metros de comprimento, 1,84 m de largura e 1,73 m de altura. Com um caçamba de 937 litros, você consegue levar tudo o que precisa. Além disso, nas versões flex, essa picape suporta até 750 kg e pode rebocar até 400 kg. Se você planeja aquela viagem com a família e quer levar tudo, essa caçamba é uma mão na roda!

### Vendas em Alta

A Fiat Toro está fazendo sucesso nas vendas, liderando o mercado de picapes intermediárias de janeiro a julho de 2025, com 27.320 unidades emplacadas. Por isso, se está pensando em investir em uma picape, a Toro pode ser uma excelente escolha.

### Conclusão

Se você está em busca de uma picape que combine força, economia e espaço, a Fiat Toro Freedom Turbo 270 Flex promete atender a todas as suas necessidades. Agilidade, capacidade de carga e um preço especial podem ser ótimos fatores para impulsionar a sua decisão. Fique ligado nas ofertas e aproveite!

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Chery lança Jetour Zongheng G700 que navega na água por 40 minutos

Chery apresenta Jetour Zongheng G700, que navega 40 minutos

6 minutos atrás
Fiat rebaixa preço da Pulse Drive 1.3 MT 2026 em R$ 16.100 para PcD

Fiat reduz preço da Pulse Drive 1.3 MT 2026 em R$ 16.100

35 minutos atrás
Volkswagen derruba preço da Amarok Extreme 2026 em R$ 42.599 para CNPJ

Volkswagen reduz preço da amarok extreme 2026 em R$ 42.599

1 hora atrás
Honda lança XRE 190 2026 no Brasil com versões Adventure e Standard

Honda apresenta XRE 190 2026 no Brasil com versões Adventure e Standard

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo