Descubra o que é histoplasmose e como se prevenir

O ator e cantor Thiago Martins recentemente compartilhou com seus seguidores do Instagram que enfrentou um desafio de saúde: a histoplasmose, popularmente conhecida como “doença do morcego”. Recebeu o diagnóstico em julho, quando começou a sentir uma inflamação no pulmão esquerdo devido a essa infecção.

A situação não foi simples. Apesar de iniciar o tratamento, a doença se espalhou e afetou as articulações, especialmente nos joelhos. Thiago comentou nas redes que, durante esse período, perdeu 10 quilos, mas ao mesmo tempo, viu uma oportunidade de retomar os treinos. Ele trouxe uma boa notícia em setembro: “O fungo sumiu! Não tenho mais histoplasmose”, festejou.

O que é histoplasmose?

A histoplasmose é uma infecção causada pela inalação de esporos do fungo Histoplasma capsulatum. Esse fungo vive principalmente nas fezes de morcegos e aves, e podem ser encontrados em solo contaminado. Aliás, quem costuma andar por áreas rurais ou campos sabe como é importante tomar cuidado com esses locais.

Como ocorre a transmissão

Essa doença não se espalha de pessoa para pessoa e nem é transmitida diretamente de animais para humanos. A infecção se estabelece principalmente pelas vias respiratórias, atingindo os pulmões. Se não tratada rapidamente, pode se espalhar pelo corpo, alcançando até os órgãos e a corrente sanguínea.

Sintomas que você deve ficar de olho

Na fase inicial, os sintomas costumam incluir:

Tosse seca

Febre

Fraqueza

Falta de ar

Com o passar do tempo, se não for tratado, pode evoluir para uma fase mais severa, na qual podem aparecer:

Febre persistente

Calafrios

Aumento do baço e do fígado

Inchaço dos linfonodos

Perda de peso

Comprometimento da imunidade

Como é feito o tratamento

Para combater a histoplasmose, o tratamento envolve o uso de medicamentos antifúngicos e remédios que ajudam a aliviar os sintomas. Importante lembrar: ao primeiro sinal de sintomas, buscar ajuda médica é essencial.