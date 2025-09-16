Audi Q5 lança nova geração no Brasil

O Audi Q5 chega à sua terceira geração com um charme que promete conquistar os apaixonados por SUVs. Este modelo chega ao Brasil não apenas para reforçar a presença da marca, mas também para elevar o padrão em um segmento que reúne luxo e versatilidade. Depois de passar por rigorosos testes na Alemanha, é claro que ele vem com tudo: design, tecnologia e uma experiência ao volante que merece ser destacada.

Visualmente, o Q5 chama atenção. A grade frontal ficou maior, dando um ar mais imponente, e os faróis em LED com nova assinatura adicionam um toque de modernidade. As lanternas traseiras interligadas e o caimento cupê, especialmente na versão Sportback, trazem um sopro de sofisticação e robustez. E não dá para deixar de mencionar as rodas de até 21 polegadas que, honestamente, ficam incríveis na pista.

### Conduzindo o Q5

Dirigir o novo Q5 é uma experiência que mistura esportividade e conforto. A direção é super precisa, e a suspensão foi pensada para filtrar as irregularidades das ruas sem perder a firmeza nas curvas. Se você já passou por Autobahns a alta velocidade, vai entender como esse SUV traz confiança e estabilidade, sem deixar a diversão de lado.

Na cabine, o silêncio é quase encantador. O isolamento acústico faz com que o ambiente seja ainda mais agradável. Os bancos são confortáveis e contam com ajustes elétricos, além de uma iluminação ambiente que pode ser configurada em até 30 cores — o que é perfeito para dar aquele toque pessoal durante as viagens longas. Para quem vai no banco de trás, o espaço é bem generoso, embora o túnel central possa ser um pequeno incômodo.

### Acabamento Premium

O acabamento segue aquele padrão premium que a Audi já nos acostumou. Couro, plásticos emborrachados e detalhes cromados se juntam ao painel curvo que abriga duas telas digitais: uma de 11,9” para o quadro de instrumentos e outra de 14,5’’ para a central multimídia. Essa última oferece espelhamento sem fio e um funcionamento muito ágil, ideal para quem não gosta de perder tempo.

### Dimensões e Cargo

Em termos de dimensões, o Q5 não decepciona: 4,71 m de comprimento, 1,89 m de largura e 1,65 m de altura, com um entre-eixos de 2,82 m. O porta-malas tem capacidade para 520 litros na versão SUV e 515 litros no Sportback. É uma ótima quantidade para quem gosta de carregar algumas bagagens, seja pra uma viagem de fim de semana ou para as aventuras diárias.

### Motor e Desempenho

Sob o capô, a versão que chega ao Brasil monta um motor 2.0 TFSI turbo de 272 cv, com torque de 40,8 kgfm. Ele vem acompanhado de um câmbio de dupla embreagem com sete marchas e a famosa tração integral quattro. E para os que buscam algo ainda mais potente, a versão SQ5 oferece um robusto V6 3.0 de 367 cv.

### Equipamentos

O Q5 é recheado de tecnologia e conforto. Com ar-condicionado de três zonas, bancos com aquecimento e até massagem, teto solar panorâmico e um piloto automático adaptativo, ele não deixa nada a desejar. E quem gosta de segurança vai curtir os nove airbags e o pacote de assistentes de condução.

Os preços começam em R$ 399.990 para o Q5 SUV e R$ 429.990 para a versão Sportback. E para quem busca um toque esportivo, o SQ5 parte de R$ 624.990. Com rivais como BMW X3 e Mercedes-Benz GLC no caminho, o Q5 chega para ser mais do que apenas uma opção — ele é um verdadeiro competidor.

No fim das contas, este novo Audi Q5 realmente evoluiu em todos os aspectos: é mais bonito, tecnológico e confortavelmente esportivo. Embora não seja o SUV mais potente da categoria, o equilíbrio e o refinamento que ele entrega falam por si só. Quem já teve a chance de dirigi-lo vai perceber que essa proposta é mais do que uma promessa — é uma realidade bem empolgante.