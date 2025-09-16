Saúde

Entenda a síndrome de Sjögren e seus impactos na saúde

O que é a Síndrome de Sjögren?
Ex-BBB 13, Fernanda Keulla revelou que tem a síndrome de Sjögren. (Foto: Reprodução/Freepik)

Fernanda Keulla, que conquistou o coração de muitos como a vencedora do “Big Brother Brasil 13”, surpreendeu a todos ao revelar, no início de setembro, que foi diagnosticada com a síndrome de Sjögren. Ela compartilhou que há nove anos estava lidando com os sintomas dessa condição. Para quem não sabe, essa síndrome é uma exocrinopatia autoimune, que também é chamada de síndrome seca ou sicca.

### O que é a Síndrome de Sjögren?

A Síndrome de Sjögren é uma doença inflamatória crônica que avança de forma lenta, e seu principal alvo são as glândulas exócrinas. Essas glândulas são responsáveis por produzir e secretar substâncias importantes, como as lágrimas e a saliva. Quando a síndrome ataca, pode resultar em um ressecamento significativo nos olhos e na boca.

Mas não para por aí. Em casos mais graves, a síndrome pode acabar afetando outros órgãos, como o nariz, a traqueia, a tireoide, os rins e até o sistema nervoso. A grande questão é que ainda não se sabe exatamente o que causa esse surgimento.

### Quais são os sintomas?

Os sintomas mais comuns dessa síndrome incluem:

– Olhos secos ou arenosos, que podem ser bem desconfortáveis. Quem já dirigiu um tempo considerável pode entender como isso é chato, especialmente quando não encontramos um lugar para parar e tirar um tempinho.
– Boca seca, uma sensação que deixa tudo mais complicado na hora de engolir ou até de conversar.
– Fraqueza e dormência nas mãos e pés, o que nada mais é do que um sinal de que o corpo está tentando alertar sobre algo.
– Em alguns casos, a pessoa pode apresentar acidose tubular renal distal (ATRd), o que é bem sério e merece atenção.

Infelizmente, a síndrome pode ser uma presença indesejada na vida de quem a enfrenta, e todos temos que estar mais informados, mesmo que isso pareça uma preocupação distante. Claro, a saúde é sempre uma prioridade, e é bom saber o que pode nos afetar, mesmo que indiretamente.

