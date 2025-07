Honda apresenta conceito Super EV e novos modelos N-ONE

No Goodwood Festival of Speed, lá no Reino Unido, a Honda surpreendeu todo mundo ao apresentar o conceito do Super EV. Esse hatch elétrico compacto de cinco portas pode ser um gostinho do que vem por aí com o futuro N-ONE e:, que deve ser lançado em setembro, possivelmente no evento IAA Mobility, em Munique.

O design do Super EV lembra um pouco o Nissan Cube, com aquele para-choque curvado, grade fechada e faróis redondos de LED. Um detalhe curioso são as duas portas de carregamento, uma de cada lado do carro; até agora, a Honda não explicou exatamente a função da segunda. Fica a curiosidade!

A Honda destacou que esse conceito mostra como é possível ter um carro do segmento A que não só seja elétrico, mas também divertido de dirigir e prático, como estamos acostumados. O protótipo já passou por testes no Reino Unido dentro de um projeto global, então podemos esperar que a versão final esteja bem próxima.

Além do Super EV, a Honda aproveitou para apresentar outros protótipos na Europa, como um SUV elétrico da série 0 e os conceitos EV Fun e EV Urban, que são uma moto e uma scooter elétricas, respectivamente. E quem não ama um novo modelo de moto, não é mesmo?

Uma das atrações do evento foi o novo Prelude, que fez uma tradicional subida na colina, lado a lado com ícones como o Williams FW11 com motor Honda, o Civic Type R Ultimate Edition e, pasmem, um cortador de grama robótico chamado Miimo. Para quem gosta de inovação, foi uma verdadeira festa!

Após toda essa animação, a Honda soltou a primeira imagem teaser do N-ONE e:, confirmando que ele terá aquele visual compacto e charmoso que os carros Kei trazem. É o tipo de carro que promete agradar a galera que curte um elétrico pequeno e estiloso, perfeito para o dia a dia. Vamos aguardar mais novidades e sonhar com um test drive!