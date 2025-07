Ethereum se prepara para grande atualização com zkEVM

Ethereum está passando por uma evolução significativa, liderada por Vitalik Buterin, com o objetivo de manter sua relevância no competitivo ambiente das blockchains. A plataforma enfrenta diversos desafios, especialmente de concorrentes como Solana, que está rapidamente ganhando espaço. Em resposta a essas pressões, Ethereum está implementando uma versão compacta e eficiente de sua tecnologia chamada zkEVM diretamente na camada 1 da blockchain.

Essa inovação promete revolucionar a forma como as transações são processadas. Em vez de reexecutar todas as transações, os validadores poderão usar provas criptográficas para verificar blocos, o que deve agilizar consideravelmente o sistema. A Fundação Ethereum destaca que essa mudança permitirá que os blocos sejam validados através de três provas independentes, garantindo segurança e eficiência.

O plano de implementar o zkEVM está previsto para ser lançado em um ano. O uso dessa tecnologia será, inicialmente, opcional, mas pode se tornar obrigatório caso a maioria dos usuários a adote. Os requisitos técnicos sinalizam que a nova estrutura funcionará em hardware de até 100 mil dólares e com um consumo de energia inferior a 10 kW. Essa abordagem visa incluir não apenas grandes validadores, mas também usuários individuais.

O cenário em que Ethereum se insere é marcado por uma concorrência intensa, onde blockchains em expansão e soluções Layer 2 estão em pleno crescimento. O objetivo da Ethereum é se manter central no ecossistema de blockchain e não depender de soluções externas, como Polygon ou zkSync, para utilizar a tecnologia ZK. Integrar o zkEVM diretamente no protocolo é uma estratégia para consolidar sua posição no mercado.

Para apoiar essa transição, a Fundação Ethereum está lançando diversas iniciativas que incluem auditorias, recompensas por identificação de bugs e um incentivo para a adoção de padrões abertos. Essa dinâmica comunitária é vital para o sucesso da implementação do zkEVM, que promete aumentar substancialmente o desempenho e reduzir a latência para validação de blocos. Os idealizadores do projeto esperam que 99% dos blocos sejam validados em até 10 segundos, atendendo a um padrão de tempo real.

Entre os objetivos principais, é necessário que as provas permaneçam abaixo de 300 KiB, assegurando alta segurança de 128 bits ao longo do processo. Essa transformação pode posicionar Ethereum como a infraestrutura mais eficiente para a nova era da Web3, em que escalabilidade e velocidade se tornaram essenciais.

Em resumo, Ethereum está se preparando para uma nova fase, visando não apenas permanecer relevante, mas também se destacar entre suas concorrentes. O lançamento do zkEVM representa uma proposta audaciosa de inovação que pode mudar o panorama da blockchain. A contagem regressiva para essa transformação já começou, com um prazo definido até julho de 2026 para a conclusão da migração.