Chery Tiggo 7 2026 chega à China com preço abaixo do Kwid no Brasil

A Chery acaba de lançar o novo Tiggo 7 Sport 2026 na China, junto com o atualizado Tiggo 7 Plus. Esses SUVs foram pensados para aqueles que querem tecnologia e design por um preço acessível. Para você ter uma ideia, o Tiggo 7 Sport começa em 87.900 yuans, o que equivale a cerca de R$ 67,5 mil. Já o Tiggo 7 Plus parte de 91.900 yuans, ou aproximadamente R$ 70,6 mil.

Esses valores colocam os novos Tiggo 7 como opções ainda mais em conta do que o Renault Kwid aqui no Brasil, que agora começa na faixa de R$ 78.690, após o IPI zerado pelo programa Carro Sustentável. Vale lembrar que no Brasil, a Chery, sob a bandeira do Grupo CAOA, oferece um Tiggo 7 bem diferente, mais parecido com o visual do Tiggo 7 Plus da China, e até com opções híbridas!

Motorização e Estilo

O Tiggo 7 Sport vem equipado com uma nova motorização 1.5 turbo que entrega 156 cv e 23,4 kgfm de torque. Essa versão traz uma transmissão automatizada de dupla embreagem com 6 marchas. Se você prefere um pouco mais de potência, ainda existe a versão 1.6 turbo, que alcança 197 cv e 29,6 kgfm com um câmbio de 7 marchas.

Visualmente, o Tiggo 7 Sport traz alguns elementos que os fãs da marca já conhecem, como os faróis divididos e a grade com acabamento em malha. O teto flutuante e as maçanetas embutidas também dão um ar mais sofisticado. Algumas pessoas até comentam que ele lembra modelos da Land Rover! As rodas de 18 polegadas complementam o visual e as cores disponíveis são supercharmosas: Glacier Silver, Cangyan Grey, Graphite Black e Pearl White.

Conforto e Tecnologia

Por dentro, o Tiggo 7 Sport não decepciona. Ele conta com uma central multimídia de 13,2 polegadas e um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, tudo pensado para um uso prático. Uma das novidades bem interessantes é o aquecimento e a ventilação do banco do motorista, ótimos para dias quentes e frios. Além disso, os espelhos têm iluminação, e a câmera panorâmica com visão de 540° ajuda muito na hora de manobrar.

A versão mais completa ainda traz alguns mimos, como o teto solar panorâmico com cortina elétrica, controle de cruzeiro adaptativo e até uma câmera veicular, que pode ser útil em viagens longas ou em situações de trânsito mais complicadas. O ar-condicionado automático é outro detalhe que faz a diferença, especialmente no calor brasileiro.

Se você passa muito tempo no volante, entender a importância de recursos como frenagem automática de emergência e alerta de colisão frontal é fundamental. Isso dá um conforto a mais nas viagens e no dia a dia, não é mesmo?

A Chery parece ter caprichado na nova linha do Tiggo 7, oferecendo mais que um carro, mas sim uma experiência completa para o motorista e passageiros.