Honda apresenta City Sport 2026 a R$ 152.800; confira as novidades

A Honda está trazendo uma novidade quente para os fãs do City: chega ao Brasil a versão Hatchback Touring Sport. Essa é a top de linha da família, e mantém a linha clássica das “esportivadas”, com um visual atualizado e sem mudanças na parte mecânica. O lançamento está previsto para o final de agosto, com o preço de R$ 152.800, mantendo o mesmo conjunto apresentado na versão Touring.

Essa nova versão será vendida na vibrante cor Vermelho Supernova e vem cheia de estilo. O teto, a antena tipo tubarão, os retrovisores e até o aerofólio são pintados em preto brilhante, que dá um toque de sofisticação ao compacto. As rodas também têm um acabamento escurecido, e a ponteira de escapamento tem um charmoso acabamento cromado. Na parte interna, você vai reparar nas pedaleiras com um lindo acabamento metálico, que traz um ar esportivo ao visual.

Quando falamos sobre equipamentos, o City Touring Sport não deixa a desejar. Ele é equipado com um freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, carregador por indução, e uma central multimídia super moderna, que conta com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. São quatro entradas USB, duas na frente e duas atrás, além de ar-condicionado digital de duas zonas, sensor de chuva, painel digital de 7 polegadas e o sistema LaneWatch, que amplia a visão lateral. Quem enfrenta o trânsito pesado sabe como isso pode facilitar na hora de mudar de faixa.

O motor é um 1.5 aspirado de quatro cilindros, com 126 cv e 15,8 kgfm de torque, combinado com um câmbio CVT que tem paddle shifts. Para quem curte dirigir, a função Step Shift traz uma sensação de troca de marcha que dá mais controle ao volante. Em termos de segurança, o modelo não deixa a desejar: vem com seis airbags, freios a disco nas quatro rodas e o pacote Honda Sensing, que traz várias tecnologias úteis, como controle de cruzeiro adaptativo e frenagem automática. É ótimo saber que a segurança está em alta!

### City já teve versão Sport

Essa não é a primeira vez que o Honda City ganha um visual mais esportivo. Em 2014, a marca lançou o City Sport, que era baseado na versão de entrada DX, voltado para frotistas e pessoas com deficiência. Naquela época, ele se destacava pela grade preta, faróis escurecidos e lanternas fumê, além de uma ponteira cromada e um emblema “Sport” na tampa do porta-malas. Ele tinha rodas de 16”, herdadas da versão EX, e seu interior contava com pedaleiras de alumínio e bancos com tecido diferenciado.

A lista de equipamentos era mais simples, mas já trazia direção elétrica, ar-condicionado e rádio CD player. Para adaptar-se à época, o motor era um 1.5 flex de 116 cv, disponível com câmbio manual ou automático de cinco marchas. É interessante ver como a Honda evolui o City ao longo dos anos, sempre buscando agregar valor e oferecer o que há de melhor para os seus consumidores. O hatch sempre foi uma boa opção para quem procura um carro prático e com um toque esportivo sem perder a essência.