Mundo Automotivo

Honda apresenta City Sport 2026 a R$ 152.800; confira as novidades

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 19 minutos atrás
2 minutos lidos
Honda lança City Sport 2026 por R$ 152.800; veja o que muda
Honda lança City Sport 2026 por R$ 152.800; veja o que muda

A Honda está trazendo uma novidade quente para os fãs do City: chega ao Brasil a versão Hatchback Touring Sport. Essa é a top de linha da família, e mantém a linha clássica das “esportivadas”, com um visual atualizado e sem mudanças na parte mecânica. O lançamento está previsto para o final de agosto, com o preço de R$ 152.800, mantendo o mesmo conjunto apresentado na versão Touring.

Essa nova versão será vendida na vibrante cor Vermelho Supernova e vem cheia de estilo. O teto, a antena tipo tubarão, os retrovisores e até o aerofólio são pintados em preto brilhante, que dá um toque de sofisticação ao compacto. As rodas também têm um acabamento escurecido, e a ponteira de escapamento tem um charmoso acabamento cromado. Na parte interna, você vai reparar nas pedaleiras com um lindo acabamento metálico, que traz um ar esportivo ao visual.

Quando falamos sobre equipamentos, o City Touring Sport não deixa a desejar. Ele é equipado com um freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, carregador por indução, e uma central multimídia super moderna, que conta com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. São quatro entradas USB, duas na frente e duas atrás, além de ar-condicionado digital de duas zonas, sensor de chuva, painel digital de 7 polegadas e o sistema LaneWatch, que amplia a visão lateral. Quem enfrenta o trânsito pesado sabe como isso pode facilitar na hora de mudar de faixa.

O motor é um 1.5 aspirado de quatro cilindros, com 126 cv e 15,8 kgfm de torque, combinado com um câmbio CVT que tem paddle shifts. Para quem curte dirigir, a função Step Shift traz uma sensação de troca de marcha que dá mais controle ao volante. Em termos de segurança, o modelo não deixa a desejar: vem com seis airbags, freios a disco nas quatro rodas e o pacote Honda Sensing, que traz várias tecnologias úteis, como controle de cruzeiro adaptativo e frenagem automática. É ótimo saber que a segurança está em alta!

### City já teve versão Sport

Essa não é a primeira vez que o Honda City ganha um visual mais esportivo. Em 2014, a marca lançou o City Sport, que era baseado na versão de entrada DX, voltado para frotistas e pessoas com deficiência. Naquela época, ele se destacava pela grade preta, faróis escurecidos e lanternas fumê, além de uma ponteira cromada e um emblema “Sport” na tampa do porta-malas. Ele tinha rodas de 16”, herdadas da versão EX, e seu interior contava com pedaleiras de alumínio e bancos com tecido diferenciado.

A lista de equipamentos era mais simples, mas já trazia direção elétrica, ar-condicionado e rádio CD player. Para adaptar-se à época, o motor era um 1.5 flex de 116 cv, disponível com câmbio manual ou automático de cinco marchas. É interessante ver como a Honda evolui o City ao longo dos anos, sempre buscando agregar valor e oferecer o que há de melhor para os seus consumidores. O hatch sempre foi uma boa opção para quem procura um carro prático e com um toque esportivo sem perder a essência.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 19 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Novas RAM 2500 e 3500 2025 ganham visual renovado e câmbio inédito

Ram 2500 e 3500 2025 têm visual renovado e novo câmbio

15 minutos atrás
Toyota Corolla Cross XRE 2026: preço, ficha técnica e itens de série

Desempenho dos SUVs em agosto segundo a Fipe Carros

38 minutos atrás
Nissan Versa para PcD tem super desconto de até R$ 23.700 em agosto

Nissan Versa PcD com desconto de até R$ 23.700 em agosto

1 hora atrás
Fiat Cronos ultrapassa 250 mil unidades comercializadas no Brasil

Fiat Cronos chega a 250 mil unidades vendidas no Brasil

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo