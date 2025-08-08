Desempenho dos SUVs em agosto segundo a Fipe Carros

Agosto de 2025 trouxe novidades quentes no mercado automotivo, especialmente entre os SUVs, que continuam a encantar os brasileiros. Em um balanço familiar, o Toyota Corolla Cross surpreendeu a todos e assumiu a liderança do segmento, vendendo nada menos que 1.906 unidades no mês. Isso significa um aumento de 16,6% em relação ao desempenho do mês anterior. O Corolla Cross já acumula impressionantes 38.861 unidades vendidas no ano.

Logo atrás, temos o Hyundai Creta, que ficou em segundo lugar com 1.752 unidades. Embora tenha se destacado em julho, sua venda caiu 6,3 agora. Ao todo, já são 40.784 Creta rodando por aí no acumulado do ano.

Agora, não podemos esquecer do Volkswagen T-Cross, que até julho reinou absoluto nas vendas. Em agosto, ele caiu para a terceira posição, emplacando 1.699 unidades, uma queda de 20,9% em comparação ao mês anterior. Mesmo assim, no total do ano, o T-Cross ainda está soberano com 55.250 modelos vendidos.

O Nissan Kicks, que chegou cheio de estilo, ficou em quarto lugar, vendendo 1.256 unidades, uma queda de 16,8%. Até agora, já conquistou 30.786 motoristas. Logo atrás, o Fiat Fastback superou o Volkswagen Nivus, com 1.209 unidades emplacadas, enquanto o Nivus teve 1.106.

O Fiat Pulse também apareceu nessa brincadeira, com 1.082 unidades vendidas, uma ligeira queda de 6% em relação a julho. Já o Volkswagen Tera, que vem se destacando no mercado, vendeu 911 unidades e apresentou um crescimento de 17%.

Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|—————————-|——–|

| 1 | Toyota Corolla Cross | 1.906 |

| 2 | Hyundai Creta | 1.752 |

| 3 | Volkswagen T-Cross | 1.699 |

| 4 | Nissan Kicks | 1.256 |

| 5 | Fiat Fastback | 1.209 |

| 6 | Volkswagen Nivus | 1.106 |

| 7 | Chevrolet Tracker | 1.099 |

| 8 | Fiat Pulse | 1.082 |

| 9 | Honda HR-V | 958 |

| 10 | Volkswagen Tera | 911 |

| 11 | Jeep Compass | 841 |

| 12 | Caoa Chery Tiggo 7 | 719 |

Esses números são fruto da pesquisa de mercado da Fipe Carros, com dados da Fenabrave. É interessante notar como cada modelo tem seu charme e público fiel. Agora, é só acompanhar os próximos capítulos dessa disputa acirrada nas estradas brasileiras!