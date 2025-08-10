Haval Raptor PHEV 2026 será apresentado em 19 de agosto na China

A GWM está prestes a apresentar o novíssimo Haval Raptor PHEV 2026 ao público da China, e a expectativa é alta. Com lançamento marcado para 19 de agosto, esse SUV promete ser o mais avançado da linha até agora, misturando estilo modernizado e um desempenho elétrico de tirar o fôlego. Para os amantes de SUVs que buscam aquele equilíbrio entre aventura e economia, essa pode ser uma excelente pedida.

Um dos destaques do Raptor é a nova bateria de 35,43 kWh, que permite rodar até 200 km sem gastar uma gota de combustível. Isso mesmo! É o tipo de recurso que, em dias de tráfego pesado, se transforma em um verdadeiro aliado, evitando aqueles gastos desnecessários no posto. Para quem busca uma opção mais compacta, o modelo ainda contará com duas baterias menores, garantindo autonomia sem comprometer o bolso.

O design do Haval Raptor é robusto, mas traz toques modernos que estão nas tendências atuais. Ele vem com faróis quadrados e lanternas retangulares, além de um logotipo “GWM” bem posicionado no estepe. E para quem adora personalização, a paleta de cores variada, que vai do clássico branco ao vibrante verde menta, promete agradar a todos os gostos.

Dentro da cabine, a tecnologia é a estrela principal. Um painel digital e uma tela multimídia generosa são só o começo. Com 20 botões físicos para ajustes rápidos e até um refrigerador embutido, o ambiente foi pensado para ser prático e confortável. Os bancos aquecidos e ajustáveis, somados a vários porta-objetos, mostram que conforto e aventura podem andar de mãos dadas. E quem é fã de carros elétricos vai ficar feliz com o compromisso da GWM, evidenciado pelo modelo Ora 03, que já oferece autonomia de 315 km.

Agora, vamos falar de desempenho. Sob o capô, o motor híbrido de segunda geração Hi4 entrega impressionantes 443 cv e 750 Nm de torque, permitindo que o Raptor acelere de 0 a 100 km/h em menos de seis segundos. Sabe aquele momento em que você precisa de um pouco mais de força para ultrapassar ou enfrentar uma subida? Pode confiar que esse SUV vai dar conta do recado, seja no asfalto ou fora dele.

E se você é do tipo que adora tecnologia embarcada, vai se surpreender com os recursos de assistência disponíveis. Com piloto automático que faz a navegação e até estacionamento remoto, o Raptor PHEV 2026 não brinca em serviço e promete brigar no mercado dos SUVs híbridos premium.

Por último, a GWM também anunciou que a produção nacional do modelo terá início em Iracemápolis. Um sinal claro de que a marca está investindo pesado no nosso mercado e se preparando para oferecer cada vez mais opções para os apaixonados por carros.