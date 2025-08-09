Cidade cyberpunk na China: uma nova realidade urbana

Espalhada em uma região montanhosa no sudoeste da China, Chongqing é uma cidade que desafia a lógica do urbanismo. Sua geografia acidentada fez com que ela se desenvolvesse verticalmente, criando uma paisagem tão impressionante que ganhou o nome de "cidade 8D". Para quem visita ou vive lá, a experiência é muito especial, misturando o caos de ruas labirínticas a uma arquitetura futurista. É como se estivéssemos olhando pela janela do futuro em uma verdadeira “cidade cyberpunk".

O que é a “Cidade 8D”? Entenda a metrópole vertical da China

Chongqing não teve outra alternativa senão crescer para cima. Com uma área equivalente ao tamanho da Áustria e sem acesso ao mar, a cidade teve que se adaptar às montanhas. Isso resultou em um urbanismo onde o que parece impossível se torna uma solução prática.

Na cidade, você pode até encontrar um trem passando bem pelo meio de um prédio residencial. É comum que ruas, estações de metrô e praças sejam empilhadas, fazendo com que um mesmo edifício tenha entradas em andares diferentes, como no 1º, 12º ou até no 20º andar, dependendo de onde você entrar. Perder-se em Chongqing é quase uma tradição para quem se aventura por lá.

Das redes sociais para o mundo: o boom do turismo em Chongqing

A fama de Chongqing cresceu rapidamente, especialmente nas redes sociais. Vídeos que mostram um prédio cujo “térreo” é o 12º andar conquistaram milhões de visualizações. Desde que a China reabriu suas fronteiras, o turismo na cidade disparou.

Em 2024, Chongqing recebeu cerca de 1,3 milhão de turistas internacionais, um crescimento impressionante de 184% em relação ao ano anterior. As agências de viagens locais estão percebendo uma procura maior por tours na cidade, com um aumento de 20% a 30% de visitantes estrangeiros. Os americanos estão na liderança, mesmo com apenas um voo direto por semana dos EUA. Para atender a essa demanda, muitas agências agora oferecem passeios em diferentes idiomas, como inglês, espanhol e coreano.

Além disso, o governo chinês facilitou a obtenção de vistos para cidadãos de países como França, Alemanha e Espanha, o que ajudou a aumentar em 245% o número de turistas que chegam por meio dessas políticas nos primeiros meses de 2025.

Um sonho cyberpunk: arquitetura, neon e uma paisagem de ficção científica

A arquitetura de Chongqing é frequentemente comparada ao estilo “cyberpunk”, um subgênero de ficção científica que retrata sociedades futuristas. Matthew Blair, um americano que vive na cidade há mais de 15 anos, relata que a combinação de concreto, relevo montanhoso e design industrial faz tudo parecer um cenário de filme futurista.

À noite, a cidade se transforma completamente. Desde 2019, um projeto de iluminação planejado pela prefeitura ilumina fachadas e pontos turísticos com cores vibrantes. Shows de drones e luzes ajudam a criar um “verdadeiro sonho cyberpunk”. Marcos como a estação de monotrilho Liziba, que passa por dentro de um prédio, e o Edifício Kui Xing, que tem um terraço que serve como praça pública, são exemplos dessa arquitetura impressionante.

Além da arquitetura: comida, história e um futuro em construção

A experiência em Chongqing vai muito além da sua paisagem única. A cidade é a quinta maior economia da China e possui uma rica história. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi a capital provisória do país, e hoje muitos antigos abrigos antiaéreos foram transformados em aconchegantes restaurantes de hot pot.

A gastronomia local é outro destaque. A comida de rua, os espetinhos e os restaurantes de hot pot, que ficam abertos até tarde da noite, oferecem uma verdadeira imersão na cultura local. Falam de um ambiente “intenso” e “cheio de vida”. O governo também está investindo bastante no futuro da cidade, como a nova estação de trem de alta velocidade que será inaugurada em junho de 2025, ocupando 1,22 milhão de metros quadrados.