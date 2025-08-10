Carros mais vendidos até 9 de agosto de 2025 – Fipe Carros

Mundo Automotivo

Carros mais vendidos até 9 de agosto de 2025

O mercado automotivo brasileiro começou agosto com muita movimentação e novidades interessantes nos rankings de vendas. O grande campeão até agora é o Hyundai HB20, que disparou na frente e mostrou um crescimento de mais de 130% em comparação a julho. Nos primeiros dez dias do mês, ele emplacou 3.706 unidades — um aumento impressionante! No total do ano, já são 46.098 HB20 rodando por aí.

Logo atrás, o Volkswagen Polo garantiu a segunda posição, com um desempenho sólido mesmo com a chegada do novo Tera. Foram 3.262 unidades vendidas, e mais de 80% correspondem à versão Tracker, que está custando menos de R$ 85 mil. Uma escolha inteligente para quem busca um carro com bom custo-benefício!

Na sequência, temos a Fiat Strada, que continua firme na briga, vendendo 3.196 unidades, apenas 66 a menos que o Polo. Ela é uma opção super útil, principalmente para quem precisa de um carro versátil para o dia a dia.

E não podemos esquecer do Fiat Argo, que trouxe sua esportividade e originalidade ao mercado, emplacando 2.772 carros nos primeiros dias de agosto. É um hatch que agrada tanto na cidade quanto na estrada, não é mesmo?

Os SUVs também estão em alta

Entre os SUVs, quem está se destacando é o Toyota Corolla Cross, que registrou 2.251 unidades vendidas. Mas a competição é acirrada! O Volkswagen T-Cross vem logo atrás, com 2.098 unidades, e o Hyundai Creta também está na briga, somando 2.037. Se você é fã de SUVs, sabe como essas opções têm se tornado populares pela versatilidade e espaço.

Na quarta posição entre os SUVs, temos o Nissan Kicks, que entregou 1.453 unidades. E falando em hatches compactos de entrada, o Fiat Mobi se recuperou, atingindo 1.705 unidades e superando o Renault Kwid, que teve 1.468 vendas. Um verdadeiro duelo entre essas duas opções práticas e ágeis para o dia a dia.

Destaques adicionais

Vale a pena mencionar o Fiat Fastback, que vendeu 1.451 unidades e deixou o Volkswagen Nivus para trás, que contabilizou 1.313. O Fiat Pulse também se segurou bem, com 1.312 unidades vendidas, garantindo uma posição à frente do Volkswagen Tera, que registrou 1.166 vendas.

A competição está aquecida e a variedade de opções no mercado é enorme para os apaixonados por carros no Brasil. Um carro pode fazer toda a diferença na rotina, seja em trajetos curtos ou longas viagens.

