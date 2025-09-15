Haval da GWM: novo SUV com preço de R$ 94 mil

A Great Wall Motor (GWM) lançou o Haval Big Dog Plus, um SUV que promete agradar quem curte um carrão com estilo e tecnologia de ponta. Disponível em cinco versões, incluindo opções PHEV e ICE, o modelo tem preços que variam de 135.800 a 183.800 yuans, ou seja, entre R$ 100 mil e R$ 135 mil por aqui. A ideia é unir visual atraente, conforto e versatilidade para o dia a dia.

O Big Dog Plus mantém aquele porte robusto que muitos amam, com medidas de 4.705 mm de comprimento, 1.908 mm de largura e 1.780 mm de altura. A distância entre-eixos de 2.810 mm contribui para um passeio estável, ideal para encarar tanto o trânsito da cidade quanto uma viagem mais longa pela estrada. Quem já passou por buracos e lombadas sabe que um ângulo de ataque de 24° e um de saída de 30° fazem toda a diferença, e ainda dá pra brincar de atravessar alguns rios, com uma profundidade de imersão de até 560 mm.

A frente do carro apresenta uma grade semifechada onde o logotipo “HAVAL” brilha, literalmente, já que pode ser iluminado. Os faróis redondos adicionam um charme e, na traseira, o novo emblema “GWM” substitui o antigo, enquanto detalhes como rebites nas laterais das rodas trazem um ar de robustez.

Quando você abre a porta, se depara com um interior pensado para o conforto e tecnologia. São 38 compartimentos de armazenamento à disposição, além de seis airbags para segurança. O porta-malas é espaçoso, variando de 474 litros a 1.362 litros, perfeito para aquele fim de semana com a família ou uma viagem com amigos. O volante de dois raios e o painel LCD de 12,3” são acompanhados por uma tela central de 14,6”, tudo com botões físicos que ainda trazem uma sensação mais tradicional e prática.

Na parte mecânica, estão disponíveis motores 1.5T, com 181 cv e 275 Nm, e 2.0T, que entrega 235 cv e 385 Nm. A transmissão DCT pode ser de 7 ou 9 velocidades, e o consumo médio do modelo fica entre 7,64 e 8,58 litros a cada 100 km. Para quem se preocupa com a economia, é uma boa!

O modelo PHEV combina o motor 1.5T com dois motores elétricos, que juntos oferecem até 201 cv na traseira. Tem duas opções de bateria, garantindo autonomia elétrica de 105 km ou 150 km, dependendo da versão escolhida. Isso é especialmente conveniente para as voltas rápidas na cidade, economizando combustível nos percursos curtos.

Ah, e não podemos esquecer do sistema Coffee OS 3.0, que promete uma resposta rápida aos comandos de voz, com apenas 250 ms de latência. Com cinco opções de cores e um design que atrai olhares, o Haval Big Dog Plus chega para ser uma excelente escolha tanto para o off-road como para enfrentar o dia a dia nas cidades.

Se você é fã de SUVs e preza por conforto e tecnologia, vale a pena dar uma olhada!