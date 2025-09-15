Ram 1500 elétrica não será lançada no mercado

É, meus amigos, a Ram decidiu dar uma reviravolta em seus planos e confirmou que não vai mais lançar a tão esperada picape elétrica fullsize. A notícia não é exatamente uma surpresa, já que a montadora, parte do grupo Stellantis, tem voltado sua atenção para os modelos mais tradicionais e menos elétricos.

A picape que estava nas nossas conversas era a 1500 REV. Ela foi apresentada no Salão de Nova York de 2023 como uma concorrente direta da Chevrolet Silverado EV e da Ford F-150 Lightning. Inicialmente, esperávamos vê-la nas ruas em 2024, mas o lançamento já tinha sido adiado para 2026. Agora, parece que vamos ter que esperar um pouco mais.

Em um comunicado que saiu hoje, a Ram anunciou que vai interromper o desenvolvimento do modelo totalmente elétrico. Mas calma! Eles ainda estarão no jogo com opções eletrificadas, como a 1500 que vem com um extensor de autonomia, chamada anteriormente de Ramcharger e que agora adota a nomenclatura REV.

O que a Ram declarou foi bem sincero: “Como a demanda por picapes elétricas diminuiu na América do Norte, a Stellantis está reavaliando sua estratégia de produto e interromperá o desenvolvimento de uma picape BEV de tamanho normal.” Dizer que o mercado de elétricos não está bombando por lá é eufemismo.

Enquanto faz essa reavaliação, a Ram trouxe de volta um velho conhecido entre os apaixonados por carros: o motor Hemi V8, que faz parte da linha 1500. O novo CEO, Tim Kuniskis, admitiu que foi um erro dar adeus ao motor que conquistou o coração de muita gente. “Fizemos besteira”, disse ele para a imprensa. E não é que essa volta do V8 está sendo um sucesso entre os compradores?

Essa mudança de direção da Ram se alinha com o que outras montadoras têm feito. Audi cancelou o RS6 EV, a Honda recuou em um SUV grande elétrico e, até a Lamborghini, que tinha planos audaciosos de eletrificação, está repensando suas estratégias.

No final das contas, parece que o amor pelo bom e velho motor a combustão ainda prevalece — e isso é algo que muitos motoristas, como nós, entendem muito bem.