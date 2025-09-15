BYD apresenta novo visual para King e Song no Brasil

Recentemente, a BYD deu sinais de que está preparando novidades para seus modelos King e Song no Brasil. Depois das atualizações já vistas na China, agora surgem registros junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que sugerem um visual exclusivo para esses dois veículos por aqui. Vamos dar uma olhada no que pode vir por aí!

Considerando o sedã King, que na China é conhecido como Seal 05, ele já passou por algumas atualizações. O que vale destacar é que o visual do modelo brasileiro deverá apresentar mudanças na frente. A nova grade traz um design hexagonal, trocando as linhas horizontais que estamos acostumados. Os contornos laterais também ficam mais suaves e arredondados, o que deve agradar quem curte um estilo mais moderno e arrojado. Há ainda a possibilidade de um detalhe cromado na grade, que daria um toque de sofisticação, alinhando-se com o visual dos SUVs da marca.

Na parte traseira, as mudanças são mais sutis. As luzes de neblina e de ré ganharão uma nova posição, mais alta e afastada. O para-choque traseiro também deve ter um desenho mais pronunciado, trazendo um ar mais robusto ao sedã.

Agora, falando do SUV Song Pro, as alterações não são tão drásticas, mas ainda assim interessantes. O para-choque da frente mantém a grade com aqueles detalhes tridimensionais, mas a parte inferior sofre ajustes para acomodar um espaço para radar de controle de cruzeiro adaptativo — uma mão na roda para quem enfrenta o trânsito na correria do dia a dia. O formato das lanternas traseiras também muda, embora mantenham a interligação entre si. E um destaque vai para a mudança no posicionamento da placa, que agora vai para a tampa do porta-malas. Nas laterais, o volume ao redor dos arcos de roda fica mais aparente, dando uma pegada mais pesada e atlética ao SUV.

Por enquanto, a BYD não confirmou oficialmente essas mudanças, mas com a produção dos dois modelos programada para começar em Camaçari, na Bahia, é o momento perfeito para trazer um visual exclusivo. Em um país onde o design automotivo é muito valorizado, essa pode ser uma jogada interessante.

Quem diria que um sedã e um SUV com tecnologia e características únicas poderiam fazer uma boa dupla nas ruas do Brasil? E, vamos ser sinceros, quem não curte um carro com visual que se destaca na multidão?