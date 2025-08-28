GWM Tank 500 é lançado na China a partir de R$ 253 mil

A Great Wall Motor (GWM) acaba de levantar os ânimos dos amantes de SUVs ao lançar o novo Tank 500 na China. Esse carro não é só mais um lançamento, é um SUV luxuoso que promete muito desempenho e tecnologia na palma da sua mão. Ele chega nas versões híbrida plug-in e gasolina, e está equipado com o avançado sistema Coffee Pilot Ultra. Para você ter ideia do interesse, em apenas duas horas, já rolaram mais de 12.000 pedidos.

Falando de especificações, o Tank 500 é oferecido em quatro versões, com preços que vão de 335.000 a 375.000 yuans – o que dá entre R$ 253 mil e R$ 283 mil. A versão Hi4-T combina um motor 2.0 turbo com um motor elétrico, entregando impressionantes 402 cv e 750 Nm. Mas, se você estiver atrás de um pouco mais de adrenalina, a versão Hi4-Z combina dois motores elétricos com um motor 2.0 turbo, chegando a 852 cv e oferecendo uma autonomia elétrica de até 201 km.

E a parte da gasolina? A versão a combustão traz um robusto motor V6 3.0 turbo com 355 cv e um câmbio automático de 9 velocidades. Com essa potência, o Tank 500 promete rodar até 1.096 km sem precisar parar para abastecer. E você acredita que a aceleração vai de 0 a 100 km/h em só 4,3 segundos na versão Hi4-Z? É de deixar qualquer um com um sorriso no rosto!

Visualmente, o Tank 500 mantém as linhas robustas que já conhecemos, mas agora com novas opções de cores, sendo o Verde Dunhuang uma das grandes apostas. As dimensões são bem generosas, com 5,07 m de comprimento e um entre-eixos de 2,85 m.

Dentro do carro, o conforto é a palavra-chave. Os bancos são de couro Nappa ventilados, o painel digital tem 12,3 polegadas e a tela multimídia é de 14,6 polegadas, tudo controlado pelo sistema operacional Coffee OS 3. É luxo que não acaba mais, hein?!

E não para por aí. Entre os itens de série, você também vai encontrar um refrigerador interno, dois carregadores sem fio de 50W e uma tela 3K de 17,3 polegadas para os passageiros traseiros. A tecnologia embarcada é de deixar qualquer geek empolgado, com 27 sensores, câmeras e radares que ajudam na condução autônoma e até no estacionamento. O sistema de visão noturna Coffee Night Vision garante que você esteja sempre seguro, mesmo em condições de baixa luminosidade.

No mercado, a linha Tank está fazendo bonito, sendo responsável por 19,18% das vendas da GWM em julho, com mais de 20.000 unidades vendidas. Com o novo Tank 500, a GWM aposta na mistura de conforto, alta performance e tecnologia de ponta para conquistar seu espaço no segmento de SUVs de luxo e off-road. Quem sabe, um dia, esse potência não aparece por aqui?