Dreame lança hipercarro elétrico para competir com Bugatti Veyron

Dreame prepara hipercarro elétrico para desafiar Bugatti Veyron
Crédito da imagem: Dreame

A Dreame Technology, famosa por seus aspiradores de pó que fazem maravilhas na limpeza, decidiu dar um passo ousado e entrar no mundo dos hipercarros. Isso mesmo! A empresa chinesa, que é conhecida pela inovação em eletrônicos, está desenvolvendo um hipercarro 100% elétrico para competir diretamente com monstros das pistas como o Bugatti Veyron. O grande lançamento está previsto para 2027, e já estamos ansiosos para ver o que vem por aí.

A história desse projeto começou de forma discreta em 2013, mas em 2024 as coisas começaram a esquentar. A Dreame formou uma equipe automotiva com 200 engenheiros e, hoje, esse time já conta com quase 1.000 especialistas. São profissionais de tecnologia e do setor automotivo, todos trabalhando para fazer esse sonho acontecer. Parece que a empresa não está para brincadeira!

Quando falamos do motor, a coisa fica ainda mais interessante. Eles vão utilizar motores elétricos de altíssima rotação, algo que já deu muito certo nos aspiradores da marca. Em 2024, a Dreame recebeu a primeira certificação mundial para um motor digital que atinge impressionantes 200.000 RPM. É de dar inveja em muito carro de corrida, não acha?

E não para por aí! O hipercarro virá equipado com um ecossistema inteligente. Isso significa que será possível conectá-lo a casas e dispositivos móveis, tornando a experiência de dirigir ainda mais integrada. Um assistente de IA avançado vai aprender os hábitos do motorista e até captar os estados emocionais, oferecendo uma direção personalizada. Imagina receber dicas enquanto dirige? Isso é inovação de ponta!

A Dreame não quer apenas disputar com a Bugatti; seu objetivo é redefinir o que significa luxo na era dos carros elétricos. Segundo a empresa, fabricantes tradicionais andam devagar na eletrificação, e eles estão prontos para mostrar algo completamente diferente.

Fundada em 2017 na cidade de Suzhou, a Dreame já está presente em mais de 120 países com produtos de limpeza inteligente, como aspiradores e robôs. Esse sucesso ajudou a empresa a dar um salto para o cenário automotivo. E com a estreia marcada para 2027, o hipercarro promete misturar potência, luxo e tecnologia de uma forma que ainda não vimos por aqui.

Se a expectativa já é alta, imagina quando as primeiras imagens e detalhes mais concretos forem revelados? A corrida pela inovação está apenas começando!

