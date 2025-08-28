Notícias

Mãe encontra filha sem vida ao lado da neta e revela o ex-padrasto

A cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, viveu momentos de grande tristeza e choque no último dia 20 de agosto. A jovem Fernanda Tiemi dos Santos Ferreira, de apenas 16 anos, foi encontrada morta em sua casa, no bairro Parque São Martinho, pela própria mãe. Fernanda deixa uma filhinha de apenas 1 ano e 3 meses e apresentava claros sinais de violência.

Prisão do principal suspeito e indícios do crime

A Polícia Civil, através do 4º Distrito Policial, identificou como principal suspeito Carlos Ovídio Batista, de 60 anos, ex-padrasto de Fernanda. Após ter ido à delegacia para prestar depoimento no dia 26 de agosto, ele acabou preso. Isso aconteceu após a Justiça acatar o pedido de prisão temporária solicitado pelo delegado Estevão Castro.

De acordo com a polícia, Carlos acreditava que seria ouvido e liberado, mas as evidências eram contundentes. Testemunhas afirmam que ele estava na residência de Fernanda no dia da tragédia e que seu carro foi visto estacionado em frente à casa.

As investigações indicam que a motivação do crime pode ter origem em ciúmes e desejo de vingança. É importante destacar que a irmã de Fernanda, que está grávida de oito meses e é companheira de Carlos, já havia solicitado medidas protetivas contra ele devido a ameaças anteriores.

A descoberta do corpo e a dor da família

No dia do crime, a mãe de Fernanda estava acompanhando a filha grávida durante uma consulta médica. Ao voltar para casa por volta das 16h50, ela encontrou a adolescente morta em sua cama, com a filha pequena ao lado, que felizmente não tinha sofrido ferimentos.

A cena foi devastadora para a família. A mãe descreveu Fernanda como uma jovem alegre e sonhadora, cheia de planos para sua vida e a de sua filha. Infelizmente, o crime interrompeu de maneira brutal os sonhos de uma menina que enfrentava os desafios da maternidade precoce.

A Polícia Civil continua a coleta de provas técnicas. O acesso ao celular de Carlos, autorizado pela Justiça, pode esclarecer sua localização no dia do crime, além de desvendar mensagens ou ligações que ajudem nas investigações.

Repercussão e próximos passos da investigação

O caso gerou um grande alvoroço em Mogi das Cruzes, trazendo à tona discussões essenciais sobre violência doméstica, feminicídio e a vulnerabilidade de jovens em ambientes familiares problemáticos. Organizações sociais e moradores da cidade prestaram homenagens a Fernanda, demonstrando solidariedade à sua família.

Carlos Ovídio Batista está em prisão temporária por 30 dias, com possibilidade de prorrogação se necessário. Enquanto isso, a polícia segue coletando depoimentos e análises periciais, com a expectativa de concluir o inquérito com base em provas técnicas e testemunhais.

A morte de Fernanda não é apenas mais um caso nas estatísticas de violência. É um lembrete urgente da importância de fortalecer os mecanismos de proteção a mulheres e adolescentes, buscando evitar que vidas sejam ceifadas de maneira tão cruel.

